Çin'e beyaz et ihracatında yüzde 353'lük büyük artış Beyaz et ihracatında büyük potansiyel barındıran Çin'de yüksek artış yakalandı. Çin'e yapılan beyaz et ihracatı haziran itibarıyla son 12 ayda yüzde 353 artarak 61 milyon dolara çıktı.

