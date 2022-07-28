Ekonomi Coca Cola Satış ve Dağıtıma ilişkin rekabet soruşturması sonlandırıldı
İŞ DÜNYASI

Coca Cola Satış ve Dağıtım’a ilişkin rekabet soruşturması sonlandırıldı

Rekabet Kurulunca Coca Cola Satış ve Dağıtım A.Ş’ye yönelik yürütülen rekabet soruşturması sonuçlandırıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Coca Cola Satış ve Dağıtım’a ilişkin rekabet soruşturması sonlandırıldı
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Rekabet Kurulu, Coca Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. hakkında yürüttüğü rekabet soruşturmasını sonuçlandırdı.

Rekabet Kurulu’nun internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre soruşturma, CCSD tarafından sunulan 02.09.2021 tarihli taahhüt paketinin rekabet sorunlarını giderebilecek nitelikte olduğu değerlendirilerek, 02.09.2021 tarihli ve 21-41/610-297 sayılı Rekabet Kurulu kararı ile sonlandırıldı.

Açıklamada CCSD tarafından sunulan taahhüt paketine ilişkin ise şunlar kaydedildi:

“Taahhüt paketi ile CCSD özetle;

Satış noktaları ile kolalı içecekler, diğer gazlı ürünler ve gazsız ürünler için tek sözleşme yerine ayrı ayrı sözleşmeler yapılacağını,

Satış noktalarına tanımlanan indirimlerin, promosyonların ve iskontoların sadece aynı tür içeceklerde geçerli olacağını,

Gazsız ürünlerde münhasırlık içeren sözleşmelere son verileceğini,

Sözleşme sürelerinin iki yıl ile sınırlı tutulacağını, miktarlı sözleşmelerinin yürürlüğünün iki yılı aşması hâlinde satış noktasına cezai şart uygulanmaksızın sözleşmeden çıkış hakkı tanınacağını,

DOLAPLARIN YÜZDE 25'İ RAKİPLERE AYRILACAK

Geleneksel kanaldaki 100 m2 altındaki noktalar ile yerinde tüketim kanalındaki noktalar bakımından, CCSD'ye ait içecek dolaplarının %25'inin rakip ürünlerin erişimine açılacağını, tüketicilerin ve satış noktalarının konu hakkında bilgilendirileceğini,

Sözleşmelerde yer alan alım şartlarında "düzenli ve sürekli satın almak suretiyle" ifadesinin yalnızca nakit yatırım içeren sözleşmelerde korunacak ve nakit yatırım haricindeki diğer indirim-iskonto-promosyonları içeren hükümler bakımından sözleşmelerden kaldırılacak şekilde düzenleme yapılacağını taahhüt etmiştir.

Geçiş sürecinin tamamlanmasıyla birlikte tüm yönleriyle 2022 yılının Kasım ayında yürürlüğe girecek olan taahhütlerin; CCSD'nin rakipleri, perakende satış noktaları ve tüketiciler bakımından sonuçlarını anlatan kısa film aşağıda yer almaktadır.

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