Ekonomi Avrupa doğalgaz ihtiyacının yalnızca çeyreğini depolayabiliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Avrupa doğalgaz ihtiyacının yalnızca çeyreğini depolayabiliyor

Avrupa'da toplam kapasitesi yaklaşık 110 milyar metreküp olan doğalgaz depolarının doluluk oranı Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle tartışılıyor. Tükettiği doğalgazın yaklaşık yüzde 40'ını Rusya'dan ithal eden Avrupa ülkeleri, yaşanan enerji krizi nedeniyle alternatif çözümler arıyor. Yaklaşık 24 milyar metreküple Avrupa'nın en büyük doğalgaz depolama kapasitesine sahip Almanya'nın depolarının doluluk seviyesi yüzde 66 oranında hesaplanıyor.

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Haber Merkezi AA
Avrupa doğalgaz ihtiyacının yalnızca çeyreğini depolayabiliyor
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"Gas Infrastucture Europe" ve Avrupa Komisyonu'ndan derlenen bilgilere göre Avrupa yılda yaklaşık 400 milyar metreküp doğal gaz tüketiyor.

Tükettiği doğalgazın yaklaşık yüzde 40'ını Rusya'dan ithal eden Avrupa, yaşanan enerji krizi nedeniyle alternatif çözümler arıyor.

Son olarak 26 Temmuz'da enerji arz güvenliğini artırmak amacıyla bu kış doğalgaz talebini gönüllü olarak yüzde 15 azaltmak konusunda siyasi bir anlaşmaya varıldı.

Üye ülkelerin 1 Ağustos 2022 ile 31 Mart 2023 tarihleri arasında doğalgaz taleplerini kendi seçecekleri önlemlerle düşürmesi bekleniyor.

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Ülke depolama kapasiteleri ve tüketimleri

Avrupa'da toplam kapasitesi yaklaşık 110 milyar metreküp olan doğalgaz depolarının doluluk oranı, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle tartışılıyor.

AB üyesi ülkelerden 18'inin depolama tesisi bulunuyor. Bunların içinde en fazla doğalgazı yılda 92 milyar metreküple Almanya tüketiyor. Aynı zamanda yaklaşık 24 milyar metreküple Avrupa'nın en büyük doğalgaz depolama kapasitesine sahip Almanya'nın depolarının doluluk seviyesi yüzde 66 oranında hesaplanıyor.

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Yaklaşık 20 milyar metreküp doğalgaz depolama kapasitesine sahip İtalya'nın tüketimi ise yıllık 71 milyar metreküp düzeyinde bulunuyor. İtalya'nın doğalgaz depolarının doluluk oranı yüzde 70 olarak dikkati çekiyor.

Ortalama 14 milyar metreküp doğalgaz depolayabilen Hollanda'nın yıllık tüketimi ise 44 milyar metreküp olarak hesaplanıyor. Hollanda'nın depolarındaki doluluk yüzde 62 düzeyinde bulunuyor.

Halihazırda yüzde 75'lik doluluk oranına sahip Fransa ise Avrupa'nın en büyük dördüncü deposuna sahip. Depolama kapasitesi yaklaşık 13 milyar metreküp olan Fransa'nın yıllık tüketimi ortalama 40 milyar metreküp olarak hesaplanıyor.

Doğal gazda kritik hamle: Dokuz kuyuda gaz akışı başladı
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Türkiye'nin ilk yer altı doğal gaz depolama tesisi olan Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesi yaklaşık yüzde 44 artışla 3,2 milyar metreküpten 4,6 milyar metreküpe çıkarılacak.
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Yapımı devam eden Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi kapsamında, 2 deniz platformunun imalat ve montajı tamamlandı.
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Her bir platformdan 9 kuyu olmak üzere toplam 18 kuyunun sondajı rezervuar kısmına kadar tamamlanarak bu kuyulardan 9'unda doğal gaz akış testleri başarıyla gerçekleştirildi.
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Yeni açılan kuyuların sondajlarından sonra kuyu performanslarını görebilmek için her bir kuyuda bir kereye mahsus olmak üzere 2-4 gün süren kuyu testi işlemi yapılması gerekiyor.
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Proje kapsamındaki diğer 9 kuyuda da sondaj çalışmaları aralıksız sürüyor.
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Kara ve deniz boru hatlarının inşaat süreci tamamlanan projede, yüzey tesislerinin tamamlanması için yapım çalışmaları devam ediyor.
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Genişletme projesinin yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.
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Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi kapsamında yüksek teknolojili bir çalışmanın yürütüldüğüne dikkati çeken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, şunları kaydetmişti;
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\"Sadece bu platformda 115 çalışanımız var. Diğer platformda da 115 çalışanımız var. Burada kullanılan sondaj teknikleri son teknolojiye göre yapılıyor. Yerin yaklaşık 2 bin metre altına inerek rezervuar alanını, depo alanını geliştiriyoruz. Çalışan arkadaşlarımızın büyük kısmı da yerli insanımız. Bu projede emeği geçen hem yüklenici firmada çalışan işçilerimize, mühendislerimize ve yöneticilerimize hem de projenin sahibi BOTAŞ çalışanlarına ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. Bu yıl içerisinde Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Genişleme Projesini tamamlayacağız.\"<br><br>
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Bakan Dönmez, tesisin günlük geri üretim kapasitesinin de artacağını vurgulayarak, \"Mevcut durumda 28 milyon metreküplük bir geri üretim kapasitesi var. Biz bunu 75 milyon metreküpe çıkartacağız. Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde devam eden çalışmayla da 40 milyon metreküplük geri üretim kapasitesini 80 milyon metreküpe çıkartacağız.\" ifadesini kullandı.
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Söz konusu depolama tesislerinin yanı sıra sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminallerinin de sayılarının artırıldığına işaret eden Dönmez, \"İki yeni FSRU (yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesi) tesis edildi ve sisteme bağlandı. İnşaatı devam eden Saros Terminali'nde de sona yaklaşmak üzereyiz. Bu yıl içerisinde devreye alacağız.\" diye konuştu.
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Dönmez, doğal gaz kapasitesi noktasında bu yıl ve gelecek yıl alınması gereken tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, \"Kapasitelerimizi artırıyoruz. En kısa süre içerisinde bu projelerin tamamlandığını hep birlikte göreceğiz.\" dedi.
Doğal gazda kritik hamle: Dokuz kuyuda gaz akışı başladı
Türkiye'nin doğal gaz depolama kapasitesine önemli katkı sağlayacak Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi kapsamında 2 deniz platformunda 18 kuyunun sondajı rezervuar kısmına kadar tamamlandı ve 9 kuyuda doğal gaz akış testi gerçekleştirildi.


Yıllık tüketimi 22 milyar metreküp düzeyinde olan Polonya'nın doğalgaz depolama kapasitesi ise yaklaşık 3,6 milyar metreküp. Polonya'nın depolarındaki doluluk oranı yüzde 98 olarak hesaplanıyor.

Savaşın aktörlerinden Ukrayna'nın tüketimi ise yıllık 27 milyar metreküp düzeyinde bulunuyor. Ülkenin 31 milyar metreküp kapasiteli depoları savaş nedeniyle yalnızca yüzde 22,9 oranında doluluğa sahip.

Kiev, geçen yıl yaklaşık 19,8 milyar metreküp doğalgaz üretti ve tüketimin yaklaşık 5 milyar metreküpünü de depolarından karşıladı. Geriye kalan kısmı ise ithal edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in 26 Temmuz'da yaptığı açıklamaya göre ise iki doğalgaz depolama tesisi olan Türkiye kışa hazırlıklı girecek.

Silivri'de bulunan deponun kapasitesinin artırılması için çalışmaların sürdüğünü belirten Dönmez, "Tuz Gölü depolama tesisimizde 1,2 milyar metreküplük kapasite tamamen dolu. Silivri'deki depolama tesisimizin de yüzde 82'si dolu. Eylül sonuna kadar tamamı dolmuş olacak. Toplamda yaklaşık 6 milyar metreküplük gaz depolamış olacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'den doğalgaz adımı: Alanında Avrupa'daki en büyük tesis olacak
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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) ait Türkiye'nin ilk doğalgaz depolama tesisi Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde incelemelerde bulunan Dönmez, tesisin doğalgaz depolama kapasitesinin artırılması çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı.
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Bakan Dönmez, yaptığı açıklamada, tesiste devam eden çalışmalarla enerji arz güvenliği açısından son derece kritik projelerden birinin daha hayata geçirildiğini söyledi.<br>
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Tesisin doğalgaz depolama kapasitesine ilişkin bilgi veren Dönmez, \"Halihazırda Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi 3,2 milyar metreküplük depolama hacmine sahip. Yapacağımız çalışmalarla buradaki kapasiteyi 4,6 milyar metreküpe çıkartacağız. Geri üretim kapasitesini de günlük 28 milyon metreküpten 75 milyon metreküpe ulaştırmış olacağız. Çalışmalarımız tamamlandığında bu tesis, sahasında Avrupa'daki en büyük tesis olma özelliğini kazanacak.\" dedi.<br>
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Dönmez, büyük bir kısmı denizde yürütülen çalışmalar kapsamında 18 kuyunun açıldığını belirterek, \"Hummalı bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Hedefimiz bu yıl içerisinde burayı işletmeye almak.\" ifadelerini kullandı.
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Türkiye'nin doğalgaz depolama kapasitesini artırma çalışmaları kapsamında Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde de çalışmaların devam ettiğini dile getiren Dönmez, \"Orada şu anda halihazırda 1,2 milyar metreküplük bir depo sahamız var. Oradaki çalışmalar da 1,5-2 yıl içerisinde tamamlanacak. Oradaki kapasitemiz de 5,4 milyar metreküpe ulaşacak.\" diye konuştu.<br><br>Dönmez, söz konusu her iki sahanın da işletme halinde olduğunu anımsatarak, \"Bir yandan da depolara gaz basmaya devam ediyoruz. Tuz Gölü'ndeki deponun tamamını doldurduk. Silivri deposunun da yüzde 82'sini doldurduk. Eylül ayı sonuna kadar da kalan kısmı tamamlayacağız. Kışa tam dolu bir şekilde girmiş olacağız.\" değerlendirmesinde bulundu.<br><br>
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Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin elektriği rüzgar enerjisinden<br><br>Bakan Dönmez, Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin ihtiyaç duyduğu elektriği rüzgar enerjisinden sağlayacağını belirterek, \"4,2 megavatlık kurulu gücündeki rüzgar türbiniyle birlikte bu tesisimizde kullanılacak elektrik enerjisinin tamamını karşılayacağız.\" dedi.
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Proje kapsamında ağaçlandırma faaliyetlerinin de devam ettiğine dikkati çeken Dönmez, yaklaşık 400 bin adet zeytin, badem gibi ağaçların ekileceğini ifade etti.<br><br>Dönmez, Türkiye'deki yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitelerine (FSRU) de değinerek, \"Son yıllarda LNG terminallerimize iki adet de FSRU terminali eklemiştik. Onlar çalışır vaziyette. Bir üçüncüsü de Saros Körfezi'nde tamamlanmak üzere. Bu yıl içerisinde oradaki terminali de tamamlamış olacağız.\" bilgisini paylaştı.<br>
Türkiye'den doğalgaz adımı: Alanında Avrupa'daki en büyük tesis olacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kapasite artırma çalışmaları tamamlandığında Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kendi alanında Avrupa'daki en büyük tesis olacağını belirtti.


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