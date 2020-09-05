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Ekonomi Denizlide bıçak ustası, çapa makinesi motoruyla üstü açık araba yaptı İki ayda 10 bin lira maliyetle üretti
DENİZLİ OTOMOTİV

Denizli haber: Bıçak ustası, çapa makinesi motoruyla üstü açık araba yaptı

Denizli'de bıçak ustası, çapa makinesi motoruyla üstü açık araba yaptı: İki ayda 10 bin lira maliyetle üretti

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde yaşayan bıçak ustası Hüseyin Kocakaya, tarım arazilerinde kullanılan çapa makinesinin motorunu kullanarak üstü açık otomobil yaptı. Kocakaya'nın 2 aylık çalışma sonucu yaklaşık 10 bin lira maliyetle ürettiği üstü açık otomobil, saatte 25 kilometre hıza ulaşabiliyor.

Haber Merkezi DHA
Hüseyin Kocakaya, aracı nasıl yaptığını anlattı.
Hüseyin Kocakaya, aracı nasıl yaptığını anlattı.

Serinhisar'ın Yatağan Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Hüseyin Kocakaya (52), boş vakitlerini değerlendirmek için otomobil yapmaya karar verdi. Bıçak ustası Kocakaya, öncelikle kafasında tasarladığı projeyi kağıda aktardı. Daha sonra, demir profillerle otomobilinin iskeletini oluşturdu. Tarım arazilerinde kullanılan çapa makinesinin motorunu otomobiline yerleştiren Kocakaya, elektrik aksamını da tamamladıktan sonra aracını kullanıma hazır hale getirdi. Kocakaya, yaklaşık 2 aylık çalışmanın ardından 'Yatağan' ismini verdiği otomobilini tamamladığını belirtti.

DHA

"Görenler çok beğeniyor"

Yaklaşık 10 bin lira maliyetle üstü açık bir otomobil ürettiğini ifade eden Kocakaya, "Daha önce de iki araba yapmıştım. Ancak tam randımanlı şekilde çalıştıramamıştım. Bu yaptığım üçüncü araç oldu. Parçalarını sanayideki hurda araçlardan topladık. Diğer kısımlarını kendim yaptım. Çapa makinesinin motorunu otomobile taktık. Araç arkadan çekişli, 2 ileri, bir de geri vitesi var. 25 kilometre hıza kadar çıkabiliyor. Bu otomobili ürettiğim için çok mutluyum" dedi.

DHA

Aracının kullanımının oldukça rahat olduğunu ifade eden Kocakaya, "Bu aracımı tarlaya gelip gitmek için yaptım. Yapımı basit değil, herkes yapamaz. Bana 10 bin liraya mal oldu. Güzel bir arabam var. Kendi ürettiğin otomobili kullanmak çok farklı bir his. Otomobilimi görenler çok beğeniyor. Dikkat çektiği için çok fotoğraf çektirmek isteyen oluyor" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Nihat Çalhan ise, Kocakaya'nın ürettiği otomobilin küçük ve sempatik olduğunu belirtti. Kocakaya'nın girişimci ruha sahip bir kişi olduğunu söyleyen Çalhan, "En son tasarladığı aracını kullanıma hazır hale getirdi. Boyama işlemi sırasında ona yardımcı oldum. Üstü açık güzel bir araba ortaya çıktı" diye konuştu.

Bıçak ustası, çapa makinesi motoruyla üstü açık araba yaptı
FOTOĞRAF 11
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Serinhisar'ın Yatağan Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Hüseyin Kocakaya(52), boş vakitlerini değerlendirmek için otomobil yapmaya karar verdi.
Title
Bıçak ustası Kocakaya, öncelikle kafasında tasarladığı projeyi kağıda aktardı. Daha sonra, demir profillerle otomobilinin iskeletini oluşturdu. Tarım arazilerinde kullanılan çapa makinesinin motorunu otomobiline yerleştiren Kocakaya, elektrik aksamını da tamamladıktan sonra aracını kullanıma hazır hale getirdi. Kocakaya, yaklaşık 2 aylık çalışmanın ardından 'Yatağan' ismini verdiği otomobilini tamamladığını belirtti.
Title
'GÖRENLER ÇOK BEĞENİYOR'<br>​<br>​ Yaklaşık 10 bin lira maliyetle üstü açık bir otomobil ürettiğini ifade eden Kocakaya, şunları söyledi:
Title
Daha önce de iki araba yapmıştım. Ancak tam randımanlı şekilde çalıştıramamıştım. Bu yaptığım üçüncü araç oldu. Parçalarını sanayideki hurda araçlardan topladık. Diğer kısımlarını kendim yaptım. Çapa makinesinin motorunu otomobile taktık. Araç arkadan çekişli, 2 ileri, 1 de geri vitesi var. 25 kilometre hıza kadar çıkabiliyor. Bu otomobili ürettiğim için çok mutluyum.
Title
Aracının kullanımının oldukça rahat olduğunu ifade eden Kocakaya, Bu aracımı tarlaya gelip gitmek için yaptım. Yapımı basit değil, herkes yapamaz. Bana 10 bin liraya mal oldu. Güzel bir arabam var. Kendi ürettiğin otomobili kullanmak çok farklı bir his. Otomobilimi görenler çok beğeniyor. Dikkat çektiği için çok fotoğraf çektirmek isteyen oluyor diye konuştu.
Title
Mahalle sakinlerinden Nihat Çalhan ise, Kocakaya'nın ürettiği otomobilin küçük ve sempatik olduğunu belirtti.
Title
Kocakaya'nın girişimci ruha sahip bir kişi olduğunu söyleyen Çalhan, En son tasarladığı aracını kullanıma hazır hale getirdi. Boyama işlemi sırasında ona yardımcı oldum. Üstü açık güzel bir araba ortaya çıktı şeklinde konuştu.
Title
Title
Title
Title
Bıçak ustası, çapa makinesi motoruyla üstü açık araba yaptı
Denizli'nin Serinhisar ilçesinde yaşayan bıçak ustası Hüseyin Kocakaya, tarım arazilerinde kullanılan çapa makinesinin motorunu kullanarak üstü açık otomobil yaptı. Kocakaya'nın 2 aylık çalışma sonucu yaklaşık 10 bin lira maliyetle ürettiği üstü açık otomobil, saatte 25 kilometre hıza ulaşabiliyor.


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