Edirne’de kurbanlık fiyatları belirlendi

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla kurbanlık fiyatları da belli olmaya başladı. Edirne’de 2018 yılı kurbanlık baskül fiyatları belli oldu.

Yapılan yazılı açıklamada, Edirne İl Teknik İhtisas Komisyonu tarafından koç 24 TL, dana 21.50 TL, inek 17 TL ve keçi 20 TL olarak belirlendiği ifade edildi.

Kurbanlık olarak küçükbaş koyun, kuzu ve koç düşünenler için fiyatların en düşük bin 500 TL civarında olacağı düşünülmekte.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2018 yılı kurbanlık vekalet bedelleri de belli olmuştu. Buna göre, Yurt içi kurban bedelleri 850 TL, yurt dışı kurban bedelleri ise 625 TL olarak açıklanmıştı.

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