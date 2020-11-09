Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Eminevim 80 milyonu bilgilendiriyor
İŞ DÜNYASI

Eminevim 80 milyonu bilgilendiriyor

Türkiye’de faizsiz Elbirliği Sistemi ile hizmet veren Eminevim, dikkat çeken yeni reklam filmiyle faizsiz ev sahibi olmak isteyen milyonlarca kişinin cevap aradığı soruların yanıt bulmasını sağlayacak.

Haber Merkezi Diğer
Eminevim.
Eminevim.

1991 yılından günümüze kadar hizmet verdiği sürede bir milyon kişinin hayatına dokunan Eminevim, Ekim ayında başlayan reklam filminin ikinci serisini Kasım ayında yayınladı. Türkiye’de ev sahibi olmayı bekleyen milyonlarca kişinin yanıt aradığı sorulara cevap veren bilgilendirici nitelikteki reklam filminde, Elbirliği Sistemi’nin vermiş olduğu güvenle faizsiz ve kredisiz ev sahibi olabilmenin yöntemleri ve sistemin sunduğu avantajlar anlatılıyor. Aynı zamanda henüz faizsiz sistemle tanışmamış geniş kitlelere, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için nelere dikkat edilmesi gerektiği anlatılırken, doğru tercih için teslimat sayıları, şirket tarihi gibi önemli detayların incelenmesi konusunda da insanları bilgilendiriliyor.

  • Dijital mecralar ve ulusal TV kanallarında yayınlanan reklam filminde, Türkiye’deki milyonlarca kişi, aradığı veya merak ettiği sorulara 44 saniyede cevap bulabilecek.

NOT AD AGENCY imzasıyla ekrana gelen reklam filminin yönetmen koltuğunda Fırat Mançuhan otururken, prodüksiyonunu Staff Film üstlendi.

KÜNYE

Reklam Ajansı: NOT AD AGENCY

Reklam Veren: EMİNEVİM

Marka İletişim: Ahmet Burak Salman, Recep Burak Şengün

Kreatif Direktör: Ece Berktav Çelik, Saadettin Konukseven, Çağrı Çelik

Kreatif Ekip: Tuğba Özbek, Didem Kamilağaoğlu, Ebranur Pursa, Sezin Aktürk, Gürkan Ulupınar

Prodüksiyon Şirketi: Staff Film

Yönetmen: Fırat Mançuhan

Görüntü Yönetmeni: Veli Kuzlu

Medya Ajansı: Media Club

EMİNEVİM Hakkında

Emin Grup bünyesinde 2005 yılında kurulan Eminevim, Türkiye’de 128’den fazla şube ve 2 binden fazla çalışanla hizmet vermektedir. Ev sahibi olmak isteyenleri Elbirliği Sistemi içine dahil ederek faizsiz, vade farksız imkanlarla ve uzun vade taksitlerle ev sahibi yapmaktadır. 30 yıllık bir köklü bir geçmişe sahip Emin Grup bünyesinde faaliyet gösteren Eminevim, bugüne kadar 170 binden fazla kişinin tercihi olmuştur.

Faizsiz ev alma sisteminin mucidi olan Eminevim, kişilere istediği ilden beğendiği evi alabilme imkanı sunarak Türkiye’de ev sahibi olmak isteyen kişilerin uğrayacağı ilk adres haline gelmiştir.

Türkiye’nin 81 ilinde tapu teslim eden ilk özel kurum olma unvanını elinde bulunduran Eminevim, her ay yaklaşık 2 bin 500 kişiyi ev ve araç sahibi yapmaktadır. Her ölçekte tasarrufu bir araya getiren Elbirliği Sistemi ile kurumsal, şeffaf ve faizsiz bir şekilde müşterilerin gayrimenkul ve araç edinmesini sağlamayı hedefleyen firma, bugün faizsiz finans pazarına yön vermektedir.

Daha detaylı bilgi için www.eminevim.com sayfasınız ziyaret edebilirsiniz.

Eminevim, çekilişle ev hediye edecek
EKONOMİ
Eminevim, çekilişle ev hediye edecek

Abone Ol Google News
İzmirden yeni görüntü

İzmir'den yeni görüntü

​Depremle sarsılan binanın yıkılma anları kamerada.
Sona yaklaştık

Sona yaklaştık

​Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu güzel haberi duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Bilgilendirme <br>MYK'dan sonra

Bilgilendirme
MYK'dan sonra

Albayrak'ın istifasına ilişkin bilgilendirme yapılacak.
Erdoğan iki isimle görüştü

Erdoğan iki isimle görüştü

Albayrak'ın istifası sonrasında Kısıklı'da kritik toplantı.

23 köy daha kurtarıldı

23 köy daha kurtarıldı

​Azerbaycan ordusunun ilerleyişi sürüyor.

​İzmir depremi sonrası ev sahipleri dikkat.

Ekonomi politikalarımız<br>devam edecek

Ekonomi politikalarımız
devam edecek

Bakan Varank'tan önemli açıklamalar

BBG mahallesi

BBG mahallesi

​Mahalleye 70 kamera taktı: Asayiş olaylarında azalma oldu.

"Fiyat istikrarı için araçlar kararlılıkla kullanılacak".

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.