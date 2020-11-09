Eminevim 80 milyonu bilgilendiriyor

1991 yılından günümüze kadar hizmet verdiği sürede bir milyon kişinin hayatına dokunan Eminevim, Ekim ayında başlayan reklam filminin ikinci serisini Kasım ayında yayınladı. Türkiye’de ev sahibi olmayı bekleyen milyonlarca kişinin yanıt aradığı sorulara cevap veren bilgilendirici nitelikteki reklam filminde, Elbirliği Sistemi’nin vermiş olduğu güvenle faizsiz ve kredisiz ev sahibi olabilmenin yöntemleri ve sistemin sunduğu avantajlar anlatılıyor. Aynı zamanda henüz faizsiz sistemle tanışmamış geniş kitlelere, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için nelere dikkat edilmesi gerektiği anlatılırken, doğru tercih için teslimat sayıları, şirket tarihi gibi önemli detayların incelenmesi konusunda da insanları bilgilendiriliyor.

Dijital mecralar ve ulusal TV kanallarında yayınlanan reklam filminde, Türkiye’deki milyonlarca kişi, aradığı veya merak ettiği sorulara 44 saniyede cevap bulabilecek.

NOT AD AGENCY imzasıyla ekrana gelen reklam filminin yönetmen koltuğunda Fırat Mançuhan otururken, prodüksiyonunu Staff Film üstlendi.

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KÜNYE

Reklam Ajansı: NOT AD AGENCY

Reklam Veren: EMİNEVİM

Marka İletişim: Ahmet Burak Salman, Recep Burak Şengün

Kreatif Direktör: Ece Berktav Çelik, Saadettin Konukseven, Çağrı Çelik

Kreatif Ekip: Tuğba Özbek, Didem Kamilağaoğlu, Ebranur Pursa, Sezin Aktürk, Gürkan Ulupınar

Prodüksiyon Şirketi: Staff Film

Yönetmen: Fırat Mançuhan

Görüntü Yönetmeni: Veli Kuzlu

Medya Ajansı: Media Club

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EMİNEVİM Hakkında

Emin Grup bünyesinde 2005 yılında kurulan Eminevim, Türkiye’de 128’den fazla şube ve 2 binden fazla çalışanla hizmet vermektedir. Ev sahibi olmak isteyenleri Elbirliği Sistemi içine dahil ederek faizsiz, vade farksız imkanlarla ve uzun vade taksitlerle ev sahibi yapmaktadır. 30 yıllık bir köklü bir geçmişe sahip Emin Grup bünyesinde faaliyet gösteren Eminevim, bugüne kadar 170 binden fazla kişinin tercihi olmuştur.

Faizsiz ev alma sisteminin mucidi olan Eminevim, kişilere istediği ilden beğendiği evi alabilme imkanı sunarak Türkiye’de ev sahibi olmak isteyen kişilerin uğrayacağı ilk adres haline gelmiştir.

Türkiye’nin 81 ilinde tapu teslim eden ilk özel kurum olma unvanını elinde bulunduran Eminevim, her ay yaklaşık 2 bin 500 kişiyi ev ve araç sahibi yapmaktadır. Her ölçekte tasarrufu bir araya getiren Elbirliği Sistemi ile kurumsal, şeffaf ve faizsiz bir şekilde müşterilerin gayrimenkul ve araç edinmesini sağlamayı hedefleyen firma, bugün faizsiz finans pazarına yön vermektedir.

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Daha detaylı bilgi için www.eminevim.com sayfasınız ziyaret edebilirsiniz.