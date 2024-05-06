Emlak Katılım şube ağını genişletiyor

Emlak Katılım, katılım finans sisteminin yaygınlaşması ve sahip olduğu pazar payının artırılması noktasında reel ekonomiye desteğini sürdürürken, orta ve uzun vadede şube açılışlarına devam edecektir.
Çevre Dostu Katılım Finans Kurumu: Emlak Katılım
Hesap açma işlemlerinde ise zorunlu imza gerektiren sözleşme ve formlar için sayfalarca kâğıda imza atılan dönemi geride bırakan Emlak Katılım, kâğıt israfının önüne geçecek olan kağıtsız bankacılık uygulamasını müşterilerine sunmaktadır. Hesap açma işlemi çok kısa süre içerisinde mobil uygulama üzerinden dijital onay yöntemiyle yapılmaktadır.