Emlak Katılım şube ağını genişletiyor

Yenilikçi ürün ve hizmetlerini şubeleri ve dijital kanalları üzerinden müşterilerine sunan Emlak Katılım; Bursa’da Demirtaş Şubesi ile İstanbul’da Tuzla Sanayi, Bayrampaşa, Beylikdüzü E-5 ve Samandıra şubelerinin açılışını gerçekleştirdi. Şube ağını yaygınlaştıran

Emlak Katılım, hizmete sunduğu yeni şubeler ile Türkiye genelinde 107 şubeye ulaştı.