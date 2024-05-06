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Ekonomi

Emlak Katılım şube ağını genişletiyor

Müşteri odaklı ve erişilebilir finansman stratejisi doğrultusunda, Türkiye genelinde şube ağını yaygınlaştırarak müşterilerine geniş hizmet ağı sunan Emlak Katılım, 5 yeni şubenin daha açılışını yaparak 107 şubeye ulaştı.

14:19 - 6/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 14:19 - 6/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Çevre Dostu Katılım Finans Kurumu: Emlak Katılım
Çevre Dostu Katılım Finans Kurumu: Emlak Katılım
Katılım finans sektöründe katma değer üreten faaliyetlere imza atan Emlak Katılım, başta gayrimenkul sektörü olmak üzere ekonomik büyüme ve istihdama katkısı yüksek olan stratejik sektörlere,
sürdürülebilir ve herkes için erişilebilir finansman modelleri
sunmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.
Yenilikçi ürün ve hizmetlerini şubeleri ve dijital kanalları üzerinden müşterilerine sunan Emlak Katılım; Bursa’da Demirtaş Şubesi ile İstanbul’da Tuzla Sanayi, Bayrampaşa, Beylikdüzü E-5 ve Samandıra şubelerinin açılışını gerçekleştirdi. Şube ağını yaygınlaştıran
Emlak Katılım, hizmete sunduğu yeni şubeler ile Türkiye genelinde 107 şubeye ulaştı.
Faaliyete aldığı her şubesi ile müşterilerinin farklılaşan finansal ihtiyaçlarına yanıt veren Emlak Katılım, Türkiye ekonomisine ve istihdama da katkı sunmaya devam ediyor.

Emlak Katılım, katılım finans sisteminin yaygınlaşması ve sahip olduğu pazar payının artırılması noktasında reel ekonomiye desteğini sürdürürken, orta ve uzun vadede şube açılışlarına devam edecektir.


Çevre Dostu Katılım Finans Kurumu: Emlak Katılım

Doğal çevrenin korunması, sürdürülebilir yaşam alanlarının oluşturulması ve iklim değişikliği ile mücadele konularında toplumsal farkındalığa katkı sağlayacak adımlar atan
Emlak Katılım; şubelerde kullanılan basılı broşürler yerine karekod sistemini kullanmaktadır.
Böylelikle müşteriler, istediği ürün ve hizmetin detaylarına karekod sayesinde kolayca ulaşabilmektedir.

Hesap açma işlemlerinde ise zorunlu imza gerektiren sözleşme ve formlar için sayfalarca kâğıda imza atılan dönemi geride bırakan Emlak Katılım, kâğıt israfının önüne geçecek olan kağıtsız bankacılık uygulamasını müşterilerine sunmaktadır. Hesap açma işlemi çok kısa süre içerisinde mobil uygulama üzerinden dijital onay yöntemiyle yapılmaktadır.


Müşterilerin görüntülü görüşme ile evden, ofisten veya bulundukları her yerden kolaylıkla hesap açmalarını sağlayan Emlak Katılım, masrafsız bir bankacılık hizmeti de sunuyor.
Emlak Katılım Mobil’den EFT/Havale ve FAST gibi işlemlerini ücretsiz bir şekilde gerçekleştirebilen müşteriler, bankacılık işlemlerini 20 bini aşkın tüm kamu bankası ATM’leri ile PTT şubeleri ve ATM’lerinden de ücretsiz bir şekilde yapabiliyorlar.







#Emlak Katılım
#Finans
#ekonomi
#Türkiye
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