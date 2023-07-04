En düşük memur maaşı 22 bin TL olacak: Kanun teklifi yarın Meclis'te

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Memur maaşları 2023 yılı Temmuz ayında zamlanmasıyla 'Memur maaşları ne kadar?' Sorusu araştırılıyor. Memur ve emekli maaşlarına enflasyon farkı yansıtılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5 Temmuz Çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarımız netleşmiş olacaktır. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte biz de memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz.” dedi. Temmuz ayı zammıyla birlikte değişen öğretmen, polis, araştırma görevlisi, hemşire maaşları sorgulanıyor. Peki Temmuz 2023 Emekli zammı ne kadar olacak? Memur zammı yüzde kaç?
Memur maaşları son dakika açıklamaları takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM Genel Kurulu'ndaki gelişmeleri tamamlayarak kabul edilen 2022 yılı bütçesini açıkladı. Erdoğan memurlara müjde diyerek damga vergisi muafiyeti ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gelişmenin ardından milyonlarca memur " Memur maaşları artacak mı? Memurlara damga vergisi kalktı mı? Mmeur maaşı ne kadar olacak?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Peki, memur maaşlarında damga vergisi muafiyeti ne anlama geliyor? Memur maaşları artacak mı? İşte detaylar...
Memur zammında son durum, Temmuz ayı asgari ücret ara zammının açıklanmasının ardından yeniden gündeme geldi. Yeni asgari ücret yüzde 34 oranında zamlanırken net 11 bin 402 ve brüt 13 bin 414 TL'ye yükseldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan memur maaşlarıyla ilgili açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük memur maaşını 22 bin TL olacağını açıklamıştı. Peki temmuz memur maaş zammı enflasyon farkı ne kadar? Temmuz memur maaşı ara zammı ne zaman açıklanacak? İşte öğretmen, doktor, hemşire maaşlarına gelecek zamlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emeklinin maaşlarına zam açıklamak için 5 Temmuz’daki enflasyon oranlarını beklediklerini söyledi: 6 aylık enflasyon oranlarının belli olmasıyla, memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Külliye’deki kabine toplantısının ardından bir açıklama yapan Erdoğan, teröristleri ve İslam düşmanlarını koruyan İsveç’e tepki gösterdi. Teröristlere alan açarak Türkiye’nin dostluğunun kazanılamayacağını belirten Erdoğan, “Buradan kendilerine ince eleyip sık dokumalarını, ev ödevlerini iyi yapmalarını tavsiye ediyorum” dedi.