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Ekonomi

En düşük memur maaşı 22 bin TL olacak: Kanun teklifi yarın Meclis'te

En düşük memur maaşını 22 bin TL'ye çıkaracak kanun teklifi yarın Meclis Başkanlığı'na sunulacak.

17:09 . 4/07/2023 Tuesday
Yeni Şafak

Ayrıntılar geliyor...




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#Meclis
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#kanun
26 minutes ago
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