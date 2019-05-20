Esnaftan AVM'lere saat tepkisi

AVM'ler, Ramazan ayı dolayısıyla çalışma saatlerini 24.00'lere kadar uzattı. Bu duruma "haksız rekabet" diyen TESK'ten, "Saat sınırlaması getirilmeli" çıkışı geldi.

NTV'de yer alan habere göre, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, AVM'lerin Ramazan ayı nedeniyle kapanış saatlerini 23.00-24.00'lere kadar çıkarmasının esnaf açısından haksız rekabet yarattığını söyledi.

ESNAF ZOR DURUMA DÜŞTÜ

"Ramazan ayından rant elde etmek için yapılan bu uygulamaya kesinlikle müsaade edilmemeli" diyen Palandöken, Ramazan'ın bereketinden nasiplenmek isteyen esnafın, bu uygulama yüzünden zor duruma düştüğünü dile getirdi.

SAATLER SINIRLANDIRILMALI

Diğer zamanlarda haftanın yedi günü 10.00-22.00 saatlerinde açık olan AVM'lerin Ramazan ayında kapanış saatlerini esnettiğini kaydeden Palandöken, "Bu yanlış bir uygulama. AVM'lerin esnafımız üzerindeki haksız rekabeti her geçen gün artıyor. AVM'ler, büyük ve zincir mağazaların çalışma saatleri sınırlandırılmalı ve Avrupa'da olduğu gibi haftada bir gün kapalı olmaları sağlanmalı" şeklinde konuştu.

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