Ekonomi Gazprom, Türk Akımı için tarih verdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gazprom, Türk Akımı için tarih verdi

Gazprom, Türk Akımı için tarih verdi

Rus devlet enerji şirketi Gazprom'un başkanı Aleksey Miller, Türk Akımı doğalgaz boru hattının denizden geçecek kısmının inşaatının 2 ay sonra tamamlanmış olacağını açıkladı.

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Türk Akımı
Türk Akımı

Petersburg'da düzenlenen uluslararası doğalgaz forumunda konuşan Gazprom CEO'su Aleksey Miller, Türk Akımı boru hattının bitiş tarihine ilişkin tarih verdi.

Miller, "Türk Akımı'nın deniz kısmının inşaatını 2 ay sonra bitiriyoruz" dedi.

937 KM'si denizden geçecek

Tamamlandığında 1.100 kilometre uzunluğunda olacak Türk Akımı boru hattının 937 kilometrelik kısmı denizden geçecek.

  • Türk Akımı, her biri 15.75 milyar metreküp doğalgaz kapasiteli olan 2 ayrı hattan oluşacak.

Bu hatların biri Türk pazarının ihtiyaçlarına, diğeriyse Avrupalı tüketicilerin kullanımına ayrılacak.

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