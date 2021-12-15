Ekonomi Getirin ABDdeki üçüncü durağı Boston oldu
İŞ DÜNYASI

Getir’in ABD’deki üçüncü durağı Boston oldu

Şikago ve New York’ta hizmet vermeye başlayarak ABD’ye hızlı bir giriş yapan Getir, ülkenin önemli eğitim ve finans merkezlerinden Boston’da sipariş almaya başladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Getir’in ABD’deki üçüncü durağı Boston oldu
Getir, Boston ile iki aydan daha kısa bir süre içinde ABD’nin 3 büyük şehrinde hizmet vermeye başlamış oldu.

’10 dakikada market ürünleri teslimatı’ modelini Türkiye’de başlatıp dünyaya yayan Getir’in ABD’deki genişlemesi hızla devam ediyor. Kasım ayında ilk olarak Şikago ile Amerika kıtasına ayak basan Getir, bu ay içinde başlattığı New York operasyonundan sonra şimdi de Boston’da sipariş almaya başladı.

Harvard ve M.I.T. gibi dünyanın önde gelen üniversitelerine ev sahipliği yapmasının yanı sıra finans ve sağlık alanında da önemli bir merkez olan Boston, ABD’nin önemli şehirleri arasında yer alıyor.

Şirket, ortalama 10 dakikada sunduğu hizmeti hem dinamik yaşam tarzlarıyla Bostonlulara hem de şehre farklı sebeplerle dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere kısa zamanda sevdirmeyi hedefliyor.
Şikago ve New York’ta yoğun ilgi ile karşılanan şirket, Boston ile iki aydan daha kısa bir süre içinde ABD’nin 3 büyük şehrinde hizmet vermeye başlamış oldu. Şirketin bu yılın başında İngiltere ile başlayıp Hollanda, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya ve Portekiz ile devam eden global yolculuğu şu anda 3 kıtada toplam 9 ülkeye ulaşmış durumda.

Ücretli çalışan sayısında yüzde 8,6'lık artış
EKONOMİ
Ücretli çalışan sayısında yüzde 8,6'lık artış

Türk Hava Yolları’na üç ödül birden
EKONOMİ
Türk Hava Yolları’na üç ödül birden

Dolar güne kaç liradan başladı?
EKONOMİ
Dolar güne kaç liradan başladı?
Hazine olduğu söyleniyor

'Hazine olduğu söyleniyor'

Türkiye'de tek örnek: Defineciler talan etti.
Rekora doymuyor

Rekora doymuyor

​Tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
İBB’de beş kişinin daha terörle bağı çıktı

​Türkiye'nin ihtiyacı olan kaynak; banka, banker ve tefeci elinde finansal saldırı için silaha dönüşüyor.

​Numan Kurtulmuş ekonomik OHAL iddiaları hakkında net konuştu.

Kurtarma römorkörleri sevk edildi: Boğaz gemi trafiğine kapatıldı.

Bakan Soylu duyurdu: 6 terörist etkisiz hale getirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.