Golda Worldfood İstanbul’da yeni ürünlerini tanıttı.

3- 6 Eylül 2024 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen WorldFood İstanbul 2024 Fuarı 31 yıldır gıda ve içecek üreticilerinin ve Türkiye’nin önde gelen alıcılarının buluşma noktası olmaya devam ediyor. Fuar, uluslararası firmaların Türk gıda sektörünü keşfetmesi, sektördeki önemli paydaşlarla bağlantı kurması ve küresel gıda tedarik eko sistemi açısından yeni ürünlerini tanıtması için ideal bir ortam sunmaktadır. WorldFood İstanbul, 1 milyar dolarlık bir pazarda B2B etkinliği olarak Golda Gıda A.Ş.’nin satışlarını artırması ve yeni müşteriler elde etmesi için mükemmel bir platform olmaya devam etmektedir.
Golda Gıda Bera Holding iştiraki olarak 01.10.1996 tarihinde kurulmuş ve Karaman ilinin Kazımkarabekir ilçesinde 1997 yılında gıda şehri projesi kapsamında faaliyetlerine başlamıştır. Golda Gıda gıda sektörünün bir oyuncusu olarak kuruluşundan itibaren geçen yaklaşık 27 yıllık süre içinde irmik, makarna, un, bisküvi-gofret ve bakliyat tesisleri ile üretim, satış, dağıtım ve ihracat faaliyetlerini yürütmektedir. Golda Gıda’nın üretim faaliyetlerini yürütmekte olduğu fabrikası 1.078.000 m² açık alan üzerine yaklaşık 76.082 m² kapalı alana kurulmuş olup tarım ve hububat sektöründe yıllık 120 bin ton buğday ve bakliyat işlenmektedir.