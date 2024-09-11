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Ekonomi

Golda Worldfood İstanbul’da yeni ürünlerini tanıttı

Bera Holding’in iştiraklerinden Golda Gıda A.Ş., Türk gıda sektörünün uluslararası buluşma noktası olan WorldFood İstanbul 2024 Fuarı’nda yeni ürünlerini gıda dünyasına tanıttı.

14:26 - 11/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Golda Worldfood İstanbul’da yeni ürünlerini tanıttı.
Golda Worldfood İstanbul’da yeni ürünlerini tanıttı.

3- 6 Eylül 2024 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen WorldFood İstanbul 2024 Fuarı 31 yıldır gıda ve içecek üreticilerinin ve Türkiye’nin önde gelen alıcılarının buluşma noktası olmaya devam ediyor. Fuar, uluslararası firmaların Türk gıda sektörünü keşfetmesi, sektördeki önemli paydaşlarla bağlantı kurması ve küresel gıda tedarik eko sistemi açısından yeni ürünlerini tanıtması için ideal bir ortam sunmaktadır. WorldFood İstanbul, 1 milyar dolarlık bir pazarda B2B etkinliği olarak Golda Gıda A.Ş.’nin satışlarını artırması ve yeni müşteriler elde etmesi için mükemmel bir platform olmaya devam etmektedir.

Fuarda yeni ürünlerini tanıtma fırsatı bulan Golda Gıda, ulusal ve yerel ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Fuara dair değerlendirmelerde bulunan Golda Gıda Genel Müdürü Fatih Doğan, WorldFood İstanbul 2024’ün kendileri için oldukça önemli bir platform olduğunu belirtti. WorldFood İstanbul’da hem yeni ürünlerini tanıttıklarını hem de sektördeki yenilikleri takip ettiklerini dile getiren Doğan fuara dair, şunları kaydetti;
“Önemli stant etkinlikleri ile geride bıraktığımız WorldFood İstanbul 2024, bizim için çok önemli bir platform. Fuara katılarak hem yeni ürünlerimizi tanıtma fırsatı buluyoruz hem de sektördeki yenilikleri takip ediyoruz. Bu yıl, özellikle Z kuşağına hitap eden yeni makarna çeşitlerimizi ve sağlıklı atıştırmalıklarımızı fuar ziyaretçilerine sunma imkanı yakaladık. Yoğun tempolu yaşam tarzları, şehirleşme, farklı gelir ortalaması gibi yeni toplumsal trendler tüketicilerin ve yeni kuşakların gıda ve içecek alma alışkanlıklarını değiştirmektedir. WorldFood İstanbul, bize ihracat pazarlarımızı genişletmek ve globalde yeni iş ortaklıkları kurmak için benzersiz bir fırsat sunuyor. 71’den fazla ülkeye gerçekleştirdiğimiz ihracat rakamlarımızı artırmayı ve yeni pazarlara açılmayı hedefliyoruz. Bu nedenle fuar katılımımız, Golda Gıda’nın büyüme stratejileri açısından büyük önem taşıyor. Fuar boyunca ikram ettiğimiz makarnalarımızla birlikte, yeni ürünümüz olan Arabiata, Pesto ve Napoliten çeşnili makarnalarımızın da tadımını yaptırarak, lezzet tutkunlarına unutulmaz bir deneyim sunduk. Gelen misafirlerimiz, standımızda bu özel lezzetleri tatma fırsatını bulurken, aynı zamanda ürünlerimizin hikayesini de keşfetme şansı yakalıyorlar. Yakın zamanda gerçekleştireceğimiz PR çalışmalarımızla, bu yeni makarna çeşitlerimizi daha geniş kitlelere duyurmayı ve marka bilinirliğimizi artırmayı planlıyoruz. Yenilikçi lezzetlerimizi tatmak için sizleri Golda Gıda ürünlerini deneyimlemeye davet ediyoruz.”

Golda Gıda Bera Holding iştiraki olarak 01.10.1996 tarihinde kurulmuş ve Karaman ilinin Kazımkarabekir ilçesinde 1997 yılında gıda şehri projesi kapsamında faaliyetlerine başlamıştır. Golda Gıda gıda sektörünün bir oyuncusu olarak kuruluşundan itibaren geçen yaklaşık 27 yıllık süre içinde irmik, makarna, un, bisküvi-gofret ve bakliyat tesisleri ile üretim, satış, dağıtım ve ihracat faaliyetlerini yürütmektedir. Golda Gıda’nın üretim faaliyetlerini yürütmekte olduğu fabrikası 1.078.000 m² açık alan üzerine yaklaşık 76.082 m² kapalı alana kurulmuş olup tarım ve hububat sektöründe yıllık 120 bin ton buğday ve bakliyat işlenmektedir.

#Golda Worldfood
#iş dünyası
#ekonomi
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