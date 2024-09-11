Golda Worldfood İstanbul’da yeni ürünlerini tanıttı.

“Önemli stant etkinlikleri ile geride bıraktığımız WorldFood İstanbul 2024, bizim için çok önemli bir platform. Fuara katılarak hem yeni ürünlerimizi tanıtma fırsatı buluyoruz hem de sektördeki yenilikleri takip ediyoruz. Bu yıl, özellikle Z kuşağına hitap eden yeni makarna çeşitlerimizi ve sağlıklı atıştırmalıklarımızı fuar ziyaretçilerine sunma imkanı yakaladık. Yoğun tempolu yaşam tarzları, şehirleşme, farklı gelir ortalaması gibi yeni toplumsal trendler tüketicilerin ve yeni kuşakların gıda ve içecek alma alışkanlıklarını değiştirmektedir. WorldFood İstanbul, bize ihracat pazarlarımızı genişletmek ve globalde yeni iş ortaklıkları kurmak için benzersiz bir fırsat sunuyor. 71’den fazla ülkeye gerçekleştirdiğimiz ihracat rakamlarımızı artırmayı ve yeni pazarlara açılmayı hedefliyoruz. Bu nedenle fuar katılımımız, Golda Gıda’nın büyüme stratejileri açısından büyük önem taşıyor. Fuar boyunca ikram ettiğimiz makarnalarımızla birlikte, yeni ürünümüz olan Arabiata, Pesto ve Napoliten çeşnili makarnalarımızın da tadımını yaptırarak, lezzet tutkunlarına unutulmaz bir deneyim sunduk. Gelen misafirlerimiz, standımızda bu özel lezzetleri tatma fırsatını bulurken, aynı zamanda ürünlerimizin hikayesini de keşfetme şansı yakalıyorlar. Yakın zamanda gerçekleştireceğimiz PR çalışmalarımızla, bu yeni makarna çeşitlerimizi daha geniş kitlelere duyurmayı ve marka bilinirliğimizi artırmayı planlıyoruz. Yenilikçi lezzetlerimizi tatmak için sizleri Golda Gıda ürünlerini deneyimlemeye davet ediyoruz.”