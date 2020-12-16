Google, evden çalışma kararını Eylül 2021'e uzattı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birçok şirket, evden çalışma sistemine geçti.

Evden çalışma sisteminin ofis ortamına göre daha verimli olması nedeniyle Google ve Facebook dahil bazı şirketler, bu süreyi uzatma kararı almıştı.

Ayrıca Twitter'ın da yer aldığı birçok şirket, kalıcı olarak evden çalışma sistemine geçmişti.

GOOGLE SÜREYİ UZATTI

Salgın döneminde uzaktan çalışma sisteminden oldukça memnun kalan Google, bu süreyi Eylül 2021 tarihine kadar uzattığını duyurdu. Ayrıca şirket, esnek çalışma sistemini kalıcı hale getirebilmek için çeşitli testler uyguluyor.

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YENİ PROGRAMIN DETAYLARI

Google'ın Eylül 2021'den sonra uygulamayı düşündüğü yeni esnek çalışma programına göre çalışanlar, haftanın yalnızca 3 günü ofise gidecek ve geri kalan çalışma günlerinde evde olacak.

Google CEO'su Sundar Pichai tarafından duyurulan bu çalışma modeli şu anda test aşamasında. Eğer çalışanlar bu sistemden memnun kalırsa, şirket kalıcı olarak yeni modele geçecek.

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DEV ŞİRKETLER EVDEN ÇALIŞMAYI TERCİH EDİYOR

Aralarında Microsoft ve Amazon gibi şirketlerin de bulunduğu dev kurumlar, evden çalışma sistemini yıl sonuna kadar uzatmıştı. Hatta Twitter CEO'su Jack Dorsey, isteyen çalışanların kalıcı olarak evden çalışabileceğini açıklamıştı.

Japon teknoloji devi Fujitsu, Japonya'daki binalarının kapasitesini yarıya indirip evden çalışma sistemini kalıcı hale getirdiğini duyurmuştu.

FOTOĞRAF 10 Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye’de bankalar temel ihtiyaç desteği kredisi kampanyaları başlattı. Karantina döneminde maddi sıkıntı yaşamak istemeyen insanlar krediler hakkında detaylı bilgi almaya yöneldi. Google Arama Trendleri’ne göre Türkiye’de ”ihtiyaç kredisi”, “kredi başvurusu” ve “enflasyon” aramaları yükselişe geçti. Güney Afrika’da bankacılık uygulamaları ile satın alma işlemini merak edenler yoğun olarak “nasıl ödeme” araştırması yaparken İngiltere’de en çok “dijital bankacılık” ile ilgili arama yapıldı. Google Arama Trendleri’nde sadece banka kredileri yükselişe geçmedi. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika çapında devlet yardım programları da en çok araştırılanlar arasındaydı. Polonya’da “sosyal güvenlik muafiyeti”, İsveç’te ‘işsizlik yardım ödeneği’ sıklıkla aranan kelimeler arasında yer aldı. Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşayanlar hükümetin online iş portalı olan “Virtual Job Market” aramalarını artırırken, İspanya’da en çok “çalışma bakanlığı” hakkında arama yapıldı. Türkiye’de ise “yardım başvurusu”, “İBB sosyal yardım” ve “askerlik” aramalarının artışta olduğu görüldü. Online eğitim, hakkında en çok araştırma yapılan konuların başında geliyor. İngiltere’de “ücretsiz kurslar”, Birleşik Arap Emirlikleri’nde “online okul kitapları platformu”, Güney Afrika’da “e-okul” ve Polonya’da “öğretmenler tarafından TV’de verilen dersler” Google’da en çok aratılan terimlerden oldu. Türkiye’de ise, “online deneme”, “anlatım bozuklukları” ve “kartondan saat yapmak” aramalarında artış yaşandı. 6-12 Nisan haftasını kapsayan Google Arama Trendleri raporunu değerlendiren Google SMB Premier Partneri EG Bilişim Teknolojileri CEO’su Gökhan Bülbül, raporun salgın günlerinde tüketici ihtiyacını anlamaya yardımcı olduğunu söyledi. Google aramalarının son günlerde temel gereksinimlerden çok, uzun vadeli etkileri olabilecek konulara doğru evrilmesinin insanların karantina sürecine adaptasyon hızı hakkında fikir verdiğini ifade eden Bülbül, yapılan aramaların şirketler için mevcut satış durumunu değerlendirmek ve geleceğe yönelik satış stratejileri geliştirmeleri için kıymetli birer ipucu niteliği taşıdığına dikkat çekti. Google Arama Trendleri’ne göre Türkiye’de 'ihtiyaç kredisi', 'kredi başvurusu' ve 'enflasyon' aramaları yükselişe geçti Tüketicilerin ihtiyaçlarındaki dönüşümü gözler önüne seren Google Arama Trendleri raporu yayımlandı. 6-12 Nisan haftasını kapsayan rapor, COVID-19 günlerinde yapılan aramaların yiyeceğe ve diğer temel ihtiyaçlara erişimden finansal yardım ve online eğitim gibi uzun vadeli ihtiyaçlara yöneldiğini gösteriyor.



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