Halkbank sınav sonuçları açıklandı

Halkbank tarafından 1295 memur alımı için aypılan sınavın sonuçları belli oldu. Farklı branşlarda çalışmak üzere 1295 kişi istihdam edilecek. Halkbank, personelini seçmek için 10 Aralık’ta düzenlediği sınavın sonuçları heyecan içinde bekleniyordu ve açıklandı haberi geldi. Halbank sınav sonuçlarını haberimizde bulunan linkten öğrenebilirsiniz. İşte detaylar…

HALKBANK 1295 PERSONEL ALACAK

Halbank, 35 Müfettiş Yardımcısı, İstanbul'da 25 İç Kontrolör Yardımcısı, 170 Uzman Yardımcısı, 10 Bilgi Tekonolojileri Müfettiş Yardımcısı, 5 Bilgi Tekonolojileri İç Kontrolör Yardımcısı, 50 Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı ve tüm illerde 1000 Servis Görevlisi olmak üzere toplam 1295 personel alımı gerçekleştirecek.

Halbank bünyesinde istihdam edebilmek için sınava katılan adaylar, sınav sonuçlarını araştırıyor. Halbank sınav sonuçları https://halkbank.istanbul.edu.... internet sitesi üzerinden açıklandı. Aşağıda bulunan linkten sonucunuzu sorgulayabilirsiniz.

REKLAM

HALKBANK 85 YIL ÖNCE KURULDU

Kalıcı bir ekonomik kalkınma, sosyal denge ve toplumsal barışın korunması için uygun koşullarla esnaf-sanatkar ve küçük meslek sahibine kredi verme amacıyla, Türkiye Halk Bankası'nın kurulmasına karar verilmişti. 1933 yılında çıkartılan 2284 sayılı Halk Bankası ve Halk Sandıkları Kanunu ile Türkiye Halk Bankası'nın kuruluş süreci resmiyet kazandı. 1938-1950 yılları arasında finansman sağladığı Halk Sandıkları kanalı ile kredi hizmetleri yürütülürken, 1950 yılından sonra doğrudan şube açma ve kredi kullandırma yetkisi ile çalışmaya başladı. 1964 yılı başından itibaren sermayesi artırılan ve aktif bir çalışma temposuna giren bankanın mevduat ve kredi hacmi giderek yükseldi.

EKONOMİ Taşeron işçinin kıdem tazminatı hesabı

REKLAM

EKONOMİ Taşeronu ilk bitiren Cumhurbaşkanlığı Külliyesi