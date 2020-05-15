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Ham bal Ramazan'da bağışıklığı güçlendirir

Ramazan ayı boyunca doğru beslenme ile bağışıklık sistemini güçlü tutmanın önemine dikkat çeken Beslenme Uzmanı Dilara Koçak “Oruç sırasında uzun süre aç ve susuz kalan vücudun doyurucu olduğu kadar bağışıklık sitemini güçlendiren besleyici gıdalara da ihtiyacı var. Bal geleneklerimizde sahur öğününün gözde besinlerinden biri... Doğal enerji kaynağı olmasının yanı sıra vitamin, mineral, antioksidan içeriğiyle gün içinde destek sağlıyor. Ayrıca son dönemlerde hepimiz için çok daha önemli olan bağışıklık sistemi için de oldukça değerli” dedi

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Yüksek rakımlı yaylalarda, diğer ballardan farklı olarak pastörize ve filtre edilmeden kovandan alınan ve böylece içindeki doğal antioksidan ve vitaminler korunarak sofralara gelen ham ballar, bağışıklık sistemini güçlendirmesinin yanı sıra vücudun tatlı ihtiyacını da karşılıyor.

Bu yıl ramazan ayının Koronavirüs (COVİD-19) ile mücadele ettiğimiz bir döneme de denk gelmesiyle bağışıklık sistemimizi güçlü tutmanın son derece önemli bir konu haline geldiğini belirten Beslenme Uzmanı Dilara Koçak, ramazan ayında ham bal tüketiminin önemine dikkat çekti.

"HAM BALIN BAĞIŞIKLIĞA KATKISI”

Koçak, özellikle değişen yemek yeme düzenine, oruç süresi de eklenince vücut direncini güçlendirecek besleyici gıdaları tüketmenin oldukça önemli olduğunun altını çizdi.

Bu kapsamda ham balların korunan vitamin, mineral ve aminoasit değerleriyle öne çıktığını belirten Beslenme Uzmanı Dilara Koçak şunları söyledi:

“Ramazan ayında gün içinde öğün sayımız azaldığı için almamız gereken enerjiyi yeterli miktarda alamayabiliyoruz. Yetersiz enerji alımı günü daha zor geçirmemize neden olurken bir yandan da uzun vadede bağışıklık sistemimizi etkiliyor. Bu sebeple hem iftar hem de sahur öğününde gün içinde enerji verecek aynı zamanda besin öğesi içeriğiyle fayda sağlayacak besinlerin tüketimi önemli. Bal, geleneklerimizde sahur öğününün gözde besinlerinden biri… Ham bal ise doğal enerji kaynağı olmasıyla bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve vücudun direncini artırıyor. Ham balı, diğer ballardan ayıran en önemli özellik ise kovandan alındıktan sonra pastörize ve filtre edilmeden, ısıl işlem görmeden kavanoza girmesi. Böylece içindeki vitamin, mineral ve antioksidanlar korunuyor. Aynı zamanda ham ballar, ramazan ayının başlamasıyla birlikte hepimiz için çok daha önemli hale gelen bağışıklık sisteminin korunması ve vücut direncinin artırılmasına da içeriğiyle destek oluyor. Balın, antibakteriyel, antiviral, antienflamatuar ve antioksidan aktivite gösterdiğine dair birçok çalışma var. Bal doku onarımını destekler ve enfeksiyonlara karşı bağışıklık tepkisini ve antikor oluşumu aktive eder.”

Metro Premium ham balların yüksek rakımlı yaylalardan elde edildiğini söyleyen Metro Türkiye Satın Almadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Alkaç ise,

“Ham balı diğer ballardan ayıran en önemli özellik, kovandan çıktığı haliyle pastörize ve filtre edilmeden, ısıl işleme uğramadan kavanoza girmesi. Ortalama 2000 rakımlı yüksek yaylalarda doğal olarak yetişen çiçeklerin nektarlarıyla zenginleşen ham ballar böylece doğal antioksidan, enzimler ve vitaminler korunarak sofralara ulaşıyor. Ayrıca tüketicilerimiz, 19 parametrede analiz edilerek raflarımıza koyduğumuz Metro Premium markalı ham ballarımızın kovandan sofraya uzanan tüm yolculuğunu, kavanozdaki etikette yer alan QR kod üzerinden adım adım inceleyebiliyor” dedi.

Sınırlı sayıda üretilen Bitlis Yöresi Yayla Çiçek Ham Bal ve Van Yöresi Yayla Çiçek Ham Bal 450 gramlık Anzer Balı ise 300 gramlık sağlıklı cam kavanozlarda Metro Türkiye’nin tüm mağazalarında tüketiciyle buluşuyor.

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