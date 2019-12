Her yıl 100 bin sosyal konut yapılacak: Tüm ayrıntılar Cumhurbaşkanı açıklayacak Her yıl 100 bin sosyal konut yapılacak: Tüm ayrıntıları Cumhurbaşkanı açıklayacak Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını sağlayacak "Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut" projesi bugün tanıtılacak. Sosyal konutlara sahip olma şartlarını, evlerin modelleri, şehirleri, uygulama özellikleri, ödeme ve vadeyle ilgili tüm ayrıntıları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak.

Haber Merkezi 12 Aralık 2019, 09:58 Son Güncelleme: 12 Aralık 2019, 10:12 AA