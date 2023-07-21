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Ekonomi

İki il petrol işletme ruhsatları 15 yıl uzatıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, 2 şirketin 2 ilde bulunan petrol işletme ruhsat sürelerini uzattı.

08:41 . 21/07/2023 Cuma
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.


Buna göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünün Siirt'te sahip bulunduğu bir sahanın petrol işletme ruhsatının geçerlilik süresi 15 yıl uzatıldı.

Transatlantic Petroleum Ham Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim AŞ'nin Diyarbakır'da sahip bulunduğu bir sahanın da petrol işletme ruhsatının süresinin 15 yıl uzatılmasına karar verildi.



#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
#Resmi Gazete
#Transatlantic Petroleum Ham Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim AŞ
#Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü
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