Ekonomi İlker Aycıdan sürpriz karar Air Indianın CEOluk teklifini reddetti
İŞ DÜNYASI

İlker Aycı'dan sürpriz karar: Air India'nın CEO'luk teklifini reddetti

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrılan İlker Aycı, Air India’dan gelen CEO’luk teklifini, Hindistan kamuoyunda bazı çevrelerin farklı bir zemine çekme çabası yüzünden reddettiğini açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
İlker Aycıdan sürpriz karar: Air Indianın CEOluk teklifini reddetti
İlker Aycı

Air India’nın CEO’luk görevini teklifini reddetmesinin gerekçesini 'Hindistan kamuoyunda bazı çevreler tarafından farklı bir zemine çekilme çabası' olarak açıklayan İlker Aycı, sürece ilişkin yazılı olarak açıklamalarda bulundu.

Aycı yaptığı yazılı açıklamada, "Kariyerim boyunca kurum menfaatini ve daha önemlisi kişisel hayatımla ailemin huzur ve güvenliğini ön planda tutmayı tercih eden bir yönetici olarak, bu tartışmalar sürecinde göreve başlamanın doğru ve onurlu bir seçim olmayacağına karar verdim.

Air India’yı yönetme ve geleceğini şekillendirme görevi için Tata Group’un şahsıma sunduğu bu teklife bir kez daha teşekkürlerimi sunarım.

Ancak Tata Sons Yönetim Kurulu Başkanı Mr. N. Chandrasekaran ile de yaptığım görüşme sonucunda, ailemin huzuru ve mutluluğu için ve aynı zamanda global bir şirket olarak saygı duyduğum Tata Group’un olumsuz etkilenmemesi adına bu görevi uzun ve detaylı değerlendirmeler sonucunda reddetme kararı aldığımı kamuoyunun bilgilerine sunarım. Kariyerime farklı fırsatlarla devam edeceğimin; Türkiye’nin yetiştirdiği bir yönetici olarak global iş dünyasında değer yaratmak amacıyla çalışmalarımı sürdüreceğimin altını çizmek isterim" dedi.

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