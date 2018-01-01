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İŞ DÜNYASI

2018 İŞKUR personel alımı ilanı- İŞKUR'a başvuru şartları neler?

İŞKUR eleman alıyor

İŞKUR memur personel alımı yapacak. İŞKUR'dan yapılan açıklamada adaylar başvuru şartlarını taşırsa sözlü bir sınava girecek. 2018'de İŞKUR'a memur olmak için aranan şartlar ne, İŞKUR'a ne zaman başvurulabilir gibi soruların yanıtları haberimizde.

Haber MerkeziYeni Şafak
Sınava başvurular 04 Ocak 2018 tarihinde başlayacak ve en geç 12 Ocak 2018 tarihine kadar devam edecek.
Sınava başvurular 04 Ocak 2018 tarihinde başlayacak ve en geç 12 Ocak 2018 tarihine kadar devam edecek.

İŞKUR bünyesindeki memur personel eksikliğini karşılamak amaçlı memur alımı yapacağını belirtti. Buna göre Trükiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği ile Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre bünyesinde bulunan 20 kişilik boş kadro ile Avukat alımı yapacak. Adaylar başvuru şartlarını taşımaları durumunda İŞKUR tarafından yapılacak sözlü sınava katılarak yüksek puan almaları gerekiyor.

İŞKUR NEREYE ELEMAN ALACAK?

Türkiye İş Kurumu bünyesine toplamda 20 kişilik kadro ile farklı 10 şehirde avukat alacak. Buna göre, Ankara 8, İstanbul 3, Antalya 2, Balıkesir 1, Denizli 1, Kayseri 1, Kocaeli 1, Samsun 1, Konya 1 ve Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 1 olmak üzere Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine 20 Avukat alımı yapılacak.

İŞKUR'A KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Türkiye İş Kurumu alım yapacağı Avukat adaylarından, 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak, Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak, ÖSYM tarafından 2016 yılında yapılmış olan kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 70 puan almış olmak, Üniversitelerin hukuk eğitimi veren fakültelerinden mezun olmuş olmak veya bunlara denkliği olan yurtdışı yükseköğretim fakültelerinden mezun olmuş olmak şartları aranıyor.

Bu şartları taşıyan adaylar başvuru işlemi sonrasında 05 Şubat 2018 tarihi il 09 Şubat 2018 tarihleri arasında Ankarada sınava katılacaklar.

İŞKUR'A BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınava başvurular 04 Ocak 2018 tarihinde başlayacak ve en geç 12 Ocak 2018 tarihine kadar devam edecek. Adaylar başvurularını son başvuru gününe kadar www.iskur.gov.tr adresinden elektronik ortamda başvuru yapacaklar. Daha sonra ise aynı adresten sınava girmeye hak kazananların listesi duyurulacak.

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