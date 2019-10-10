Ekonomi Johnsona 8 milyar dolarlık ceza
İŞ DÜNYASI

Johnson'a 8 milyar dolarlık ceza

ABD’de yargı, ürettiği risperidon içeren antipsikotik ilacın erkeklerde meme büyümesi gibi yan etkilere yol açabileceği konusunda kullanıcıları bilgilendirmediği ve buna prospektüsünde yer vermediği gerekçesiyle Johnson & Johnson şirketinin bir davacıya 8 milyar dolar tazminat ödemesine hükmetti.

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Johnson & Johnson
Johnson & Johnson

ABD'nin Philadelphia kentinde görülen davada jüri, ABD’li şirketi Johnson&Johnson’ın (J&J) ürettiği ilacın memelerini büyüttüğünü iddia eden genç adama 8 milyar dolar tazminat ödenmesi yönünde hüküm verdi.

Sputnik’in haberine göre, 26 yaşındaki Nicholas Murray lehine verilen karar, Pensilvanya Eyaleti'nde antipsikotik ilaçlar aleyhine açılan davaların başında geliyor.

2003 yılından 2008 yılına dek söz konusu ilacı kullanan Murray gibi başka hastalar da, kullandıkları antipsikotik ilacın memelerini büyüttüğü gerekçesiyle ilaç şirketine tazminat davası açtı.

Kararın emsal teşkil edebileceği düşünülüyor.

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