Johnson'a 8 milyar dolarlık ceza ABD’de yargı, ürettiği risperidon içeren antipsikotik ilacın erkeklerde meme büyümesi gibi yan etkilere yol açabileceği konusunda kullanıcıları bilgilendirmediği ve buna prospektüsünde yer vermediği gerekçesiyle Johnson & Johnson şirketinin bir davacıya 8 milyar dolar tazminat ödemesine hükmetti.

Haber Merkezi 10 Ekim 2019, 08:22 Son Güncelleme: 10 Ekim 2019, 08:28 Diğer