Johnson'a 8 milyar dolarlık ceza

ABD'nin Philadelphia kentinde görülen davada jüri, ABD’li şirketi Johnson&Johnson’ın (J&J) ürettiği ilacın memelerini büyüttüğünü iddia eden genç adama 8 milyar dolar tazminat ödenmesi yönünde hüküm verdi.
Sputnik’in haberine göre, 26 yaşındaki Nicholas Murray lehine verilen karar, Pensilvanya Eyaleti'nde antipsikotik ilaçlar aleyhine açılan davaların başında geliyor.
2003 yılından 2008 yılına dek söz konusu ilacı kullanan Murray gibi başka hastalar da, kullandıkları antipsikotik ilacın memelerini büyüttüğü gerekçesiyle ilaç şirketine tazminat davası açtı.
Kararın emsal teşkil edebileceği düşünülüyor.