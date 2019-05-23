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Ekonomi KARDEMİRi rahatlatan karar
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İŞ DÜNYASI

KARDEMİR’i rahatlatan karar

ABD’nin Türkiye’den çelik ithalatına uygulanan gümrük tarifesini yüzde 50’den 25’e düşürmesinin ardından, Ticaret Bakanlığı da, mütekabiliyet esası gereği ABD menşeli 22 ithal ürüne uyguladığı ek mali yükümlülükleri yarı yarıya düşürdü. Alınan karar ile birlikte KARDEMİR’in üretiminde kullandığı en önemli hammaddelerinden biri olan ithal koklaşabilir kömürde yüzde 13,7 olarak uygulanan gümrük vergisi yüzde 5’e düşürüldü.

Haber Merkezi IHA
KARDEMİR
KARDEMİR

Alınan karardan duydukları memnuniyeti ifade eden KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, geçtiğimiz yıl gümrük vergilerinin yükseltilmesi nedeniyle, ABD’den yaptıkları koklaşabilir kömür ithalatında maliyetlerinin yüzde 13,7 gibi önemli oranda artmış olduğunu belirterek, “Bize yıllık 30 milyon dolarlık ek bir yük getiriyordu. KARDEMİR Yönetimi olarak bunun kaldırılması için uzun zamandır Ticaret Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunuyorduk. Cumhurbaşkanımızın kararı ile ithal koklaşabilir kömür ithalatındaki gümrük vergisinin yüzde 5’e düşürülmesi, ABD’den yaptığımız koklaşabilir kömür maliyetlerimizde bizi rahatlatacaktır” dedi.

OLUMLU SONUÇ ALINDI

Güleç, ABD yönetiminin, 23 Mart 2018’den itibaren bazı çelik ürünlerinin ithalatında yüzde 25 gümrük tarifesi uygulamaya başladığını anımsatarak, “Dünyada ticaret savaşları olarak nitelendirilen bu kararın ardından, hükümetimiz tarafından gerekli girişimlerde bulunulmuş, Türkiye’nin bu uygulamadan muaf tutulması gerektiği, haklı gerekçelerimiz ile birlikte ABD Yönetimine iletilmiş ancak olumlu bir sonuç alınamamıştı. Bunun üzerine Türkiye’de, 11 Haziran 2018’de çıkarılan kararla ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında bu ülkenin önlemine eşdeğer ek mali yükümlülük uygulamasını yürürlüğe koymuştu.

  • Ancak ABD’nin 13 Ağustos 2018’de bu kez Türkiye menşeli çelik ürünleri için uyguladığı gümrük vergisini yüzde 50’ye yükseltmesinin ardından Türkiye de bazı ABD menşeli ürünlerin ithalatında uyguladığı ek mali yükümlülük oranlarını iki katına çıkartmıştı.

30 MİLYON DOLARLIK YÜK GETİRİYORDU

Son olarak ABD Yönetimi 17 Mayıs tarihinde Türkiye’den ithal edilen çelik ürünlerinde uyguladığı ilave vergileri yüzde 50’den tekrar yüzde 25’e düşürdüğünü açıkladı. Ticaret Bakanlığımızda mütekabiliyet esası gereği ABD menşeli 22 ithal ürüne uyguladığı ek mali yükümlülükleri yarı yarıya düşürdü. Bu kararı memnuniyetle karşılıyoruz. KARDEMİR olarak ABD’den koklaşabilir kömür ithal ediyoruz. Geçtiğimiz yıl gümrük vergilerinin yükseltilmesi nedeniyle, ABD’den yaptığımız koklaşabilir kömür ithalatımızda maliyetlerimiz yüzde 13,7 gibi önemli oranda artmış oldu. Bize yıllık 30 milyon dolarlık ek bir yük getiriyordu. KARDEMİR Yönetimi olarak bunun kaldırılması için uzun zamandır Ticaret Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunuyorduk.

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Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanımızın kararı ile ithal koklaşabilir kömür ithalatındaki gümrük vergisinin yüzde 5’e düşürülmesi, ABD’den yaptığımız koklaşabilir kömür maliyetlerimizde bizi rahatlatacaktır. Piyasaların sıkışık olduğu bir dönemde alınan bu karar nedeniyle hükümetimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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