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Ekonomi Kendine 15 milyar dolara havalimanı yapacak
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İŞ DÜNYASI

Amazon kendi havalimanını inşa ediyor

Kendine 1.5 milyar dolara havalimanı yapacak

1 trilyon dolara dayanan değeriyle dünyanın en büyük şirketlerinden biri haline gelen ABD’li e-ticaret şirketi Amazon, kendi havalanını inşa etmek için kolları sıvadı. E-ticaret devi Amazon CEO’su Jeff Bezos’un direksiyonuna geçtiği iş makinesiyle ‘start’ verilen havaalanı için 1.5 milyar dolar yatırım yapılacak, 2 bin kişi işe alınacak.

Haber Merkezi Diğer
Amazon CEO’su Jeff Bezos.
Amazon CEO’su Jeff Bezos.

ABD’nin Kentucky eyaletindeki Cincinati kentine inşa edilecek olan havalimanının temel atma töreninde Amazon CEO’su Jeff Bezos, iş makinesinin direksiyonuna geçti.

  • Bezos, “Bunu sürmenin eğlenceli olduğunu tahmin ediyorsanız, haklısınız!” dedi.

1.5 MİLYAR DOLAR YATIRACAK

Kendisi tarafından gerçekleştirilen bu sembolik temel atma töreninin Twitter üzerinden de paylaşan Bezos, şunları söyledi: “Paketlerinizi daha hızlı alabilmeniz için yeni hava merkezimize 1.5 milyar dolar yatırım yapıyoruz. 3 milyon metrekare büyüklüğünde olacak ve 2 bin kişiye iş yaratacak.”

Amazon CEO’su Jeff Bezos direksiyonuna geçtiği iş makinesiyle havalimanı için startı verdi.

ARAZİYİ 50 YILLIĞINA KİRALAMIŞTI

Habertürk'ün haberine göre, 150 milyar doları aşan kişisel servetiyle dünyanın en zengin kişisi olan Bezos, "Müşterilerimize daha hızlı paketler sunmamızı sağlayacak olan bu havalimanı, Amazon Prime’da teslim sürelerini iki günden bir güne indirecek” dedi.

E-ticaretteki maliyetlerini azaltmak için teslimat sürelerini hızlandırmaya odaklanan Amazon,2017 yılında Cincinnati (Northern Kentucky) Uluslararası Havaalanı'ndan 900 dönümlük mülk için 50 yıllık bir kira sözleşmesini yapmıştı.

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