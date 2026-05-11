Kızılay’dan Kurban Bayramı'nda 30 ülkede iyilik harekatı

18:2911/05/2026, Pazartesi
Kızılay, yurt dışındaki kurban etlerini taze dağıtacak.
Türk Kızılay, 2026 Kurban Bayramı kapsamında Türkiye’nin yanı sıra 30 farklı ülkede milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşmak için hazırlıklarını tamamladı. Bosna-Hersek’ten Somali’ye, Afganistan’dan Yemen’e uzanan geniş coğrafyada kurban etleri ihtiyaç sahiplerine taze olarak ulaştırılacak. Yurt dışı kurban vekâlet bedelini 6 bin 350 TL olarak açıklayan Kızılay, bağışçılara 2 ila 4 taksit arasında ödeme kolaylığı da sunuyor.

Türk Kızılay, 2026 Kurban Bayramı'nda iyilik sınırlarını Türkiye'nin çok ötesine taşıyarak tam 30 ülkede milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor.

Bosna-Hersek'ten Somali'ye, Afganistan'dan Yemen'e kadar geniş bir coğrafyada kurban bereketi yaşatacak olan Kızılay, yurt dışı kurban vekâlet bedelini 6.350 TL olarak duyurdu. Ayrıca kurban hisse bedellerinde bağışçılara 2 ila 4 taksit arasında ödeme kolaylığı da sağlıyor.

Kızılay'ın yurt dışı organizasyonlarında bağışçılar için en çok öne çıkan detay ise dağıtım şekli. Yurt dışında kesilen kurbanlar taze et olarak doğrudan ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Hayırseverler, Kızılay’ın resmi internet sayfası www.kizilay.org.tr üzerinden ve banka bağış hesaplarından 7/24 FAST sistemi ile EFT/Havale yoluyla saniyeler içinde yurt dışı kurban vekâletlerini verebiliyor.

