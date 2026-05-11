Kızılay’dan Kurban Bayramı'nda 30 ülkede iyilik harekatı

Bosna-Hersek'ten Somali'ye, Afganistan'dan Yemen'e kadar geniş bir coğrafyada kurban bereketi yaşatacak olan Kızılay, yurt dışı kurban vekâlet bedelini 6.350 TL olarak duyurdu. Ayrıca kurban hisse bedellerinde bağışçılara 2 ila 4 taksit arasında ödeme kolaylığı da sağlıyor.

Kızılay'ın yurt dışı organizasyonlarında bağışçılar için en çok öne çıkan detay ise dağıtım şekli. Yurt dışında kesilen kurbanlar taze et olarak doğrudan ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Hayırseverler, Kızılay’ın resmi internet sayfası www.kizilay.org.tr üzerinden ve banka bağış hesaplarından 7/24 FAST sistemi ile EFT/Havale yoluyla saniyeler içinde yurt dışı kurban vekâletlerini verebiliyor.