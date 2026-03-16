KIZILELMA 12’den vurdu!

04:0016/03/2026, Pazartesi
TEBER-82, LGK-82.
Türk mühendisliğinin gökyüzündeki imzasını taşıyan insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, harp sahasında dengeleri bozacak bir başarıya daha imza attı.

Bayraktar KIZILELMA'nın atış testleri devam ediyor. Bu çerçevede KIZILELMA, Roketsan ve Aselsan tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen LGK-82 ve TEBER-82 mühimmatlarıyla başarılı iki atış testi gerçekleştirdi. Roketsan’ın lazer güdüm kitli LGK-82 ve Teber güdüm kitli TEBER-82 mühimmatlarını taşıyan KIZILELMA, belirlenen hedefleri yüksek hassasiyetle etkisiz hale getirdi. Gerçekleştirdiği atış testlerinde düşman hedeflerini santimetrelik şaşma payıyla imha eden KIZILELMA, Türkiye'nin savunma gücünü bir kez daha dünyaya ilan etti.

HARP SAHASINDA OYUN DEĞİŞTİRİCİ

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, test atışlarını sosyal medya hesabından "Tam isabet" notu ile duyurdu. Başarılı atışa dair açıklama yapan Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol ise, "Milli gururumuz Bayraktar KIZILELMA’dan milli mühimmatlarla tam isabet! Savunma sanayimizin güçlü iş birliği sayesinde, harp sahasında oyun değiştirici kabiliyetleri ülkemize kazandırmaya devam ediyoruz" diye konuştu.



