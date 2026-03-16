KIZILELMA 12’den vurdu!

Bayraktar KIZILELMA'nın atış testleri devam ediyor. Bu çerçevede KIZILELMA, Roketsan ve Aselsan tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen LGK-82 ve TEBER-82 mühimmatlarıyla başarılı iki atış testi gerçekleştirdi. Roketsan’ın lazer güdüm kitli LGK-82 ve Teber güdüm kitli TEBER-82 mühimmatlarını taşıyan KIZILELMA, belirlenen hedefleri yüksek hassasiyetle etkisiz hale getirdi. Gerçekleştirdiği atış testlerinde düşman hedeflerini santimetrelik şaşma payıyla imha eden KIZILELMA, Türkiye'nin savunma gücünü bir kez daha dünyaya ilan etti.