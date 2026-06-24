KOBİ'lerin yüzde 31'i yapay zeka kullanıyor

İş dünyasında yapay zeka kullanımı yaygınlaşırken, şirketlerin bu teknolojilere ayırdığı bütçe, çalışanlarına sağladığı erişim ve getirdiği kullanım sınırlamaları yeni bir eşitsizlik alanı oluşturuyor.

BU ALANA AYRILAN BÜTÇELER ARASINDA UÇURUM VAR

ABD merkezli kurumsal harcama platformu Ramp AI Index verileri, yapay zeka kullanımında şirketler arasındaki farkın belirginleştiğini gösterdi. Rapora göre, yapay zeka harcamasında en üst yüzde 1’lik dilimde yer alan şirketlerin çalışan başına aylık yapay zeka harcaması yaklaşık 7 bin 450 dolara ulaşırken, en üst yüzde 10’luk dilimde bu tutar 611 dolar seviyesinde gerçekleşti.

Medyan şirkette ise çalışan başına aylık yapay zeka harcaması yalnızca 11,38 dolar oldu.

REKABET UNSURU HALİNE DÖNÜŞTÜ

Ramp’in 70 binden fazla ABD şirketinin anonimleştirilmiş kart ve fatura ödeme verilerine dayanan endeksi, yapay zeka benimsemesinde sadece kullanıcı sayısının değil, kullanım yoğunluğunun da önemli hale geldiğini ortaya koydu. Bu tablo, iş dünyasında yapay zeka erişiminin standart bir kurumsal araç olmaktan çıkıp, şirketlerin finansal gücü, teknoloji stratejisi ve risk iştahına bağlı olarak farklılaşan bir rekabet unsuruna dönüştüğüne işaret ediyor.

OECD SEBEBİNİ ORTAYA ÇIKARDI

OECD’nin Kasım 2025 tarihli KOBİ’lere yönelik üretken yapay zeka araştırması da şirketlerin bu alandaki çekincelerini ortaya koydu. Araştırmaya göre, KOBİ’lerin yüzde 31’i üretken yapay zeka kullanırken, bu teknolojiyi kullanmayan şirketlerde aracın yapılan işe uygun görülmemesi, telif, hukuk ve mevzuat endişeleri, sisteme girilen bilgilerin nasıl kullanılacağına dair kaygılar ve çalışanların gerekli becerilere sahip olmaması başlıca engeller arasında yer aldı. Aynı araştırma, üretken yapay zeka kullanan KOBİ’lerin yalnızca yüzde 28,6’sının çalışanlar için kullanım yönergesi hazırladığını gösterdi. Bu durum, şirketlerde yapay zeka kullanımının çoğu zaman kapsamlı kurumsal politika yerine bireysel inisiyatiflerle ilerlediğine işaret ediyor.







