Ekonomi Koronavirüs sonrası makarna açıklaması Yeterli stok var zam yok
İŞ DÜNYASI

Koronavirüs sonrası makarna açıklaması: Yeterli stok var zam yok!

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından bazı ürünlerde talep patlaması yaşandı. Bu ürünlerden biri ise makarna oldu. İlk vakanın açıklamasının ardından sosyal medya üzerinden boş market raflara ilişkin fotoğraflar paylaşılırken, online satış kanallarında ise 3 liralık makarnanın 45 liraya kadar çıktığı görüldü. Konuyla ilgili konuşan Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı makarnada fiyat artışı yapılmayacağını, stokların da yeterli olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi AA
Koronavirüste ilk vakanın görülmesinin ardından bazı marketlerde belli ürünlere büyük talep olduğu görüldü.
Koronavirüste ilk vakanın görülmesinin ardından bazı marketlerde belli ürünlere büyük talep olduğu görüldü.

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı makarnada fiyat artışı yapılmayacağını, stokların da yeterli olduğunu bildirdi.

Külahçıoğlu, yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle marketlerdeki temel gıda malzemelerine ilginin arttığını söyledi.

Özellikle makarnaya talebin yoğunlaştığını vurgulayan Külahçoğlu, son 2 günde bir aylık satış gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

Külahçıoğlu, bazı e-ticaret sitelerindeki fahiş fiyatlar ve stokların bittiğine yönelik iddialar nedeniyle vatandaşların tedirgin olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Makarna fiyatlarındaki fahiş fiyatlar gerçeği yansıtmıyor. Sektörümüzün böyle bir yaklaşımı yoktur, olmaz da. Marketlerde ürünlerin tüketilmiş olması bir panik havası yaratmasın. Ülkemizin üretim kapasitesi mevcut tüketimin çok üzerinde. Buğday stoklarımız da uygun, mahsul dönemine de 2 ay var. Hiçbir problem çıkmaz."

Türkiye'de makarna üretimi yapan 24 fabrikanın olduğuna değinen Külahçıoğlu, "Tüm fabrikalarla görüştük. 7 gün 24 saat, 3 vardiya çalışarak tüketicilerimize makarnaları, doğru ve mevcut fiyatıyla sunmaya devam edeceğiz. Herhangi bir panik yaşanmasına gerek yok. Aylarca yetecek stokumuz var." dedi.

"24 FABRİKA TAM KAPASİTE ÇALIŞIYOR"

Külahçıoğlu, vatandaşların internet üzerindeki suni fiyatları dikkate almamaları konusunda uyararak, şunları kaydetti:

"Sektörümüzde herhangi bir fiyat artışı yok. Bunu kullanmak isteyen bazı fırsatçı e-ticaret siteleri oldu. Bunlara da en güzel cevabı halkımız verecektir. Sektörümüzdeki hiçbir firmanın böyle bir girişimi de yeniden fiyatlandırma çalışması da söz konusu değil. Türkiye'de 24 makarna fabrikası tam kapasiteli çalışıyor. Stok yapmayı gerektirecek bir durum söz konusu değil. Birçok firma ihracat taleplerini erteleyerek, iç piyasanın ihtiyaçlarına yöneldi. İç tüketimi rahatlatmak için marketlere ürün sevkiyatını hızlı bir şekilde yapıyoruz. Fiyatlarımızda da herhangi bir değişiklik olmayacağını tekrar vurguluyorum."

Türkiye'nin, İtalya'dan sonra dünyanın en büyük makarna ihracatçısı olduğunu anımsatan Külahçıoğlu "Makarna ihracatı, 2020'de artışla başladı. Ocak-şubat aylarında, geçen yılın aynı dönemine oranla ihracatımız yüzde 13 arttı. Talepleri göz önüne aldığımızda artışın önümüzdeki dönemlere de yansıyacağını görüyoruz. Gerek Uzak Doğu'dan, gerekse de Avrupa'dan Türk makarnasına talepler artmış durumda. Sektör olarak önceliğimiz Türkiye'deki tüketicilerin ihtiyacını karşılamak. Üretim kapasitemiz toplamda 2 milyon ton. Bu da Türkiye'nin ihtiyacını fazlasıyla karşılayabilecek düzeyde." ifadesini kullandı.

RAMAZAN ÖNCESİ ÜRETİM ARTMIŞTI

Arbella Makarna Genel Müdürü Gülçin Arslan Hazar da makarnada fiyat artışı olmadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Tüketiciler, e-ticaret sitelerindeki fiyatlara aldanmamalı. Üreticilerin kendi internet sitelerindeki fiyatlar, market fiyatlarından farksız. Böyle bir panik ortamı yaratılıyor ama üreticilerde, stoklarda bir sorun yok. Marketler de bunlarla ilgili önlemlerini aldılar. Biz, ihracattaki siparişlerimizi öteleyerek, iç piyasaya öncelik verdik."

Türkiye'nin, dünyanın önde gelen makarna üretim merkezlerinden biri olduğuna dikkati çeken Hazar, "Türkiye'de, makarna stokunun yeterli olduğunu çok rahat söyleyebilirim. Bunun nedenlerinden biri ramazan ayının gelecek olmasından dolayı fazlasıyla hazırlık yapılması. Normalin üzerinde stok var. Bununla ilgili tüm zincir marketlerle de planlamalar yapıldı. Acil ihtiyacı olan vatandaşlar, e-ticaret siteleri yerine firmaların kendi internet sitelerine yönelebilirler." diye konuştu.

Hazar, herhangi bir fiyat artışı yapmadıklarını ve yapmayacaklarını dile getirerek "Makarnaya olan ilgiyle ilgili tüm önlemler zaten alındı. Panik ortamı yaratılmaması gerektiğini düşünüyorun. Üretim tarafında bir sıkıntı yok." değerlendirmesinde bulundu.

Altında korona hareketliliği: Fiyatlarda büyük sıçramalar beklemiyoruz
EKONOMİ
Altında korona hareketliliği: Fiyatlarda büyük sıçramalar beklemiyoruz

Büyük indirim sonrası benzinin litresi motorinden ucuz olacak
EKONOMİ
Büyük indirim sonrası benzinin litresi motorinden ucuz olacak
Sokakları boşaltacaklar

Sokakları boşaltacaklar

İran'da koronavirüsün yayılması önlemek için yeni tedbirler.
Stok var zam yok

Stok var zam yok

​Koronavirüs sonrası 3 liradan 45 liraya çıkmıştı.
Bir skandal daha!

Bir skandal daha!

Türkiye düşmanlığı 'virüs' gibi yayılıyor.
İkinci büyük<br>indirim kapıda

İkinci büyük
indirim kapıda

​Bu gece yarısından itibaren yansıması bekleniyor.
Karantinada farz değil

Karantinada farz değil

​Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan koronavirüs açıklaması.
M4'te ilk devriye

M4'te ilk devriye

MSB, koronavirüs önlemlerini de açıkladı.
'Abdullah Gül<br>ısrarcı oldu'

'Abdullah Gül
ısrarcı oldu'

Bakan Varank, 'Gezi'nin bilinmeyenlerini anlattı.
Bakanlıktan<br>otobüs genelgesi

Bakanlıktan
otobüs genelgesi

​Koronavirüse karşı alınacak tedbirleri açıkladı.

Premier Lig ertelendi

Premier Lig ertelendi

​Koronavirüs nedeniyle İngiltere'de tüm profesyonel müsabakalar ertelendi.
Hayrete<br>düşüren görüntü

Hayrete
düşüren görüntü

Bölgede kar kalınlığı 10 metreyi buldu.
Fırsatçılar <br>yine sahnede

Fırsatçılar
yine sahnede

İlaçlama fiyatlarını yüzde bin artırdılar.
Uçaklar bomboş

Uçaklar bomboş

​Avrupalı ve Asyalı hava yolu şirketleri sinek avlıyor.
81 ilde<br>fiyat denetimi

81 ilde
fiyat denetimi

​Bakan Pekcan'ın talimatıyla harekete geçtiler.
İstanbul trafiğine virüs etkisi

İstanbul trafiğine virüs etkisi

​Vatandaş korkudan toplu taşımaya binmiyor.
Bu mesele bir tatil meselesi değil

Bu mesele bir tatil meselesi değil

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yeni açıklama geldi.
Stokta ve üretimde <br>hiçbir sıkıntı yok

Stokta ve üretimde
hiçbir sıkıntı yok

İş dünyasından vatandaşları rahatlatan açıklama.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.