Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Ekonomi Lüks yat denize indirildi
İŞ DÜNYASI

Lüks yat denize indirildi

İsrailli iş adamı Ron Zuckerman'ın yatırımı ile Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılan 50 metrelik lüks yelkenli yat törenle denize indirildi.

Haber Merkezi AA
Lüks yat için denize indirme töreni düzenlendi.
Lüks yat için denize indirme töreni düzenlendi.

Turkyacht ve Global Impact Yachting ﬁrmasınca, Bodrum'da Ada Yacht Works tersanesinde yaptırılan 50 metrelik "All About U2" isimli yat, törenle denize indirildi. Tavşan Burnu mevkisinde tersane yetkileri ve çalışanlar ile sektör temsilcilerinin katıldığı törene, Zuckerman da eşi Michaela Bercu ve oğlu Itai ile geldi.

Daha önce yine 50 metrelik "All About U" isimli tekneyi yaptıklarını hatırlatan tersane sahibi Vedat Semiz, üçüncüsüne başlayacaklarını ve yeni projede boyun 60 metre olacağını söyledi.

Her geçen gün daha kaliteli işler yapıp uluslararası camiada daha fazla ses getirmek için çalıştıklarını belirten Semiz, "En büyük desteğimiz Ron bey. Çok teşekkür ediyorum. Bize gereğini yapma şansını tanıdı." dedi.

Zuckerman ise, teknenin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek güzel bir iş yapıldığını söyledi.

Konuşmaların ardından kızaklar üzerindeki yat, alkışlar eşliğinde denize indirildi. Bir süre deneme amaçlı motor gücüyle manevra yapılan yat, törene katılanlar bir süre izledikten sonra yelken direklerinin takılacağı bir başka tersaneye götürülmek üzere açıldı.

İlki olan All About U'nun, 2018 Monaco Boat Show'da 580 tekne arasından ikinci seçilerek fuar güzeli ödülü aldığı, fuarın ikinci günü 15 milyon 500 bin avroya satıldığı bildirildi.

İlkinden farklı olarak masaj salonu da eklenen 20 milyon avro değerindeki All About U2 de, 12 kişilik 6 kabin, 10 personel için 5 kabin bulunuyor. Çelik gövde ve alüminyum üst yapı ile inşa edilen yatta, su sporları yapma imkanı da bulunuyor.

REKLAM
İstanbul seçimini yaptı

İstanbul seçimini yaptı

​Resmi olmayan sonuçlara göre seçimi, CHP adayı İmamoğlu kazandı.
İmamoğlunu tebrik etti

İmamoğlu'nu tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.
4 şerit kapatılacak

4 şerit kapatılacak

​50 gün boyunca sadece 2 şerit çalışacak.
Sonuçlar<br>panoya asıldı

Sonuçlar
panoya asıldı

İstanbul seçim sonuçlarında oy oranları netleşti.
Bahçeli'den ilk değerlendirme

Bahçeli'den ilk değerlendirme

'Cumhur İttifakı varlığını güçlü bir şekilde muhafaza edecektir.'
Sonuçlar<br>hayırlı olsun

Sonuçlar
hayırlı olsun

CHP adayı Ekrem İmamoğlu açıklama yaptı.
Rakibimi tebrik ediyorum

Rakibimi tebrik ediyorum

Binali Yıldırım'dan seçime dair ilk açıklama.
İstanbul seçiminden sonuçlar

İstanbul seçiminden sonuçlar

Resmi olmayan sonuçlara göre, İmamoğlu kazandı.

Hatalı mühürler geçerli sayıldı

Hatalı mühürler geçerli sayıldı

YSK, AK Parti ile CHP'nin başvurusunu kabul etti.
58 teröriste<br>'pençe' darbesi

58 teröriste
'pençe' darbesi

Bakanlık, operasyonla ilgili son gelişmeleri paylaştı.
Başkan kalp<br>krizi geçirdi

Başkan kalp
krizi geçirdi

​İstanbul İl Seçim Kurulu'na başka bir isim vekalet edecek.
İstanbullu en isabetli kararı verecektir

İstanbullu en isabetli kararı verecektir

​Cumhurbaşkanı Üsküdar'da oyunu kullandı.
Ucu bucağı görünmüyor

Ucu bucağı görünmüyor

​15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim göçü.
Kırgınlıkları<br>bırakma zamanı

Kırgınlıkları
bırakma zamanı

Binali Yıldırım eşi ile Tuzla'da oy kullandı.

Ekrem İmamoğlu bir “proje”dir. Bunu bugün anlamayanlar yarın mutlaka anlayacak ve acı çekecektir. Ülkelerine duydukları sevgi yüzünden acı çekecektir. Bu yazılanların bir seçim meselesi olduğunu sananlar acı çekecektir.Video: * Kişilik profili, davranış kalıbı, ses tonu, söylemi, riyakarlığı, arsızl
Tunceli'de<br>sıcak çatışma

Tunceli'de
sıcak çatışma

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.