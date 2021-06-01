Ekonomi Bakanlıktan üç ürüne yönelik yeni karar İhracı kayda bağlandı
İŞ DÜNYASI

Bakanlıktan üç ürüne yönelik yeni karar: İhracı kayda bağlandı

Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği ile ihracı kayda bağlı ürünler listesine makarna, bulgur ve buğday irmiği de dahil edildi.

Haber Merkezi AA
Makarna, bulgur ve buğday irmiğinin ihracı kayda bağlandı
Foto/arşiv

Ticaret Bakanlığının İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle ihracı kayda bağlı mallar listesine, makarna (söz konusu GTİP'in alt açılımlarında yer alan şehriye, kuskus, mantı, erişte ve hazır/anında noodle gibi tüm ürünler dahil), bulgur ve buğday irmiği (buğdayın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar ve buğday kaba unları) eklendi.

  • Söz konusu malların ihracı, İhracat Yönetmeliği'nin ilgili maddesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilebilecek.

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