Bakanlıktan üç ürüne yönelik yeni karar: İhracı kayda bağlandı

Ekonomi

Salgın ve saldırılar Türkiye'yi durduramadı: Büyümeye devam

Kovid-19 salgını, Türkiye’yi hedef alan ekonomik saldırılar ile “kriz ve darbe” söylemleri sanayici, üretici ve yatırımcıyı durduramadı. Güçlü ekonomiyle 2021’in ilk çeyreğinde yüzde 7 büyümeyi başardık. Avrupa’da en hızlı büyüyen ülke olan Türkiye, dünyada üçüncü sırada yer aldı. GSYH yılın birinci çeyreğinde 1 trilyon 386 milyar 347 milyon lira olarak gerçekleşti. Beklentileri aşan güçlü büyümeye sanayi üretim ve imalat yatırımları büyük katkı sağladı. İmalat yatırımları, yeni istihdam alanlarının da işareti oldu.