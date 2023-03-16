Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin sözleşmeli personel alacak

Mahmut Özer
Cumhurbaşkanlığınca Millî Eğitim Bakanlığına (MEB) 5 bin sözleşmeli personel pozisyonu ihdas edildi.
Personel alımına ilişkin takvim ve başvuru koşullarının önümüzdeki günlerde ilan edileceğini belirten Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Merkez teşkilatımız dışında 80 ilimiz için ihdas edilen 4 bin 746 kişilik sözleşmeli personel pozisyonlarında önceliği deprem felaketinden etkilenen illerimize vereceğiz. Ailemize katılacak yeni üyelerimize, millî eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
MEB, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 250 büro personeli, 4 avukat; taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 4 bin büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire, 21 avukat olmak üzere toplam 5 bin sözleşmeli personel istihdam edecek.
Personel alımına ilişkin takvim ve başvuru koşullarının önümüzdeki günlerde ilan edileceği belirtildi.