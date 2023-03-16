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Ekonomi

Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin sözleşmeli personel alacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 5 bin personel alımı yapacağız. İstihdam edeceğimiz personelleri öncelikli olarak afet bölgesindeki illerde görevlendireceğiz" dedi.

10:05 . 16/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Mahmut Özer

Mahmut Özer

Cumhurbaşkanlığınca Millî Eğitim Bakanlığına (MEB) 5 bin sözleşmeli personel pozisyonu ihdas edildi.

Personel alımına ilişkin takvim ve başvuru koşullarının önümüzdeki günlerde ilan edileceğini belirten Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Merkez teşkilatımız dışında 80 ilimiz için ihdas edilen 4 bin 746 kişilik sözleşmeli personel pozisyonlarında önceliği deprem felaketinden etkilenen illerimize vereceğiz. Ailemize katılacak yeni üyelerimize, millî eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

MEB, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 250 büro personeli, 4 avukat; taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 4 bin büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire, 21 avukat olmak üzere toplam 5 bin sözleşmeli personel istihdam edecek.

Personel alımına ilişkin takvim ve başvuru koşullarının önümüzdeki günlerde ilan edileceği belirtildi.


#MEB
#Mahmut Özer
#Personel
41 dakika önce
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Milli Eğitim Bakanlığı 5 bin sözleşmeli personel alacak
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