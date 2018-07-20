Ekonomi Niğdede mor patates üretildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Niğde'de 'mor patates' üretildi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ile özel sektör iş birliğinde "mor" patates çeşidi geliştirildi. Prof. Dr. Mehmet Emin Çalışkan, "Özel sektörle birlikte geliştirdiğimiz mor etli çeşidimizin tescili için geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığına başvuru yaptık. İlk değerlendirme sonucunda da çeşidimize bakanlık tarafından üretim izni verildi. Çeşidimizin ismi 'ilk mor' olarak bakanlık kayıtlarına geçti" dedi.

Haber Merkezi AA
Mor patatesin tadının normal patatesten farklı olmadığı açıklandı.
AA
Mor patatesin tadının normal patatesten farklı olmadığı açıklandı.
Mor patatesin tadının normal patatesten farklı olmadığı açıklandı.
AA
Mor patatesin tadının normal patatesten farklı olmadığı açıklandı.
Mor patatesin tadının normal patatesten farklı olmadığı açıklandı.
AA
Mor patatesin tadının normal patatesten farklı olmadığı açıklandı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ile özel sektör iş birliğinde geliştirilen mor patates cinsi Tarım ve Orman Bakanlığınca tescil edildi.

Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emin Çalışkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, patates ıslah seralarında kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

  • Patateste özellikle kurak arazilere, yüksek sıcağa toleranslı, sanayilik kullanıma uygun yerli çeşitleri geliştirmeye çalıştıklarını anlatan Çalışkan, patates geliştirme sürecinin yaklaşık 12 yıl sürdüğünü ifade etti.

Çalışkan, dünya genelinde sağlıklı gıdalara yönelişe işaret ederek, şöyle konuştu:

"Biz de patateste bu anlamda bir fark yaratma amacıyla renkli patates ıslahı ve çeşit ıslahı konusunda çalışmaya başladık. Bu anlamda da ilk ürünlerimiz olan özel sektörle birlikte geliştirdiğimiz mor etli çeşidimizin tescili amacıyla geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığına başvuru yaptık. İlk değerlendirme sonucunda da çeşidimize bakanlık tarafından üretim izni verildi. Çeşidimizin ismi 'ilk mor' olarak bakanlık kayıtlarına geçti. Türkiye'deki ilk mor renkli çeşidi geliştirdiğimizi öne çıkarmak amacıyla da böyle bir isim koyduk. Dünyanın çeşitli ülkelerinde kırmızı, mor et rengine sahip patateslerin geliştirildiğini görüyoruz. Türkiye'de ise ilk defa özel sektörle birlikte fakültemizin yapmış olduğu çalışma sonucunda böyle bir çeşit geliştirilmiş oldu. Bu nedenle de ismini ilk mor koyduk. Bunun dışında kırmızı, pembe gibi değişik renklerde renkli patates konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Çok yakın bir zaman içinde de farklı renklerdeki çeşitlerin tescil başvurusunu yaparak üretim izni almayı hedefliyoruz."

Renkli patateslerin daha sağlıklı olduğunu dile getiren Çalışkan, "Aynı türe ait bitkiler bunlar. Sadece renk açısından farklı. Patates, anavatanı Peru'da yaklaşık 10 bin yıldır yetiştiriliyor ve çok farklı genetik kaynaklar var. Burada bulunan renkli patatesleri getirerek, herhangi bir suni müdahale yapmadan bu renkli çeşitleri diğer ticari çeşitlerle melezleyerek bu şekilde renkli et rengine sahip çeşitleri geliştiriyoruz. Bunların en büyük özelliği antioksidanlar açısından çok zengin olması" dedi.

  • Çalışkan, geliştirdikleri mor patatesin tadının normal patatesten farklı olmadığını da sözlerine ekledi.

Bedelli askere 200 TL'lik liste
EKONOMİ
Bedelli askere 200 TL'lik liste

AVM’ler bayramda kapatılabilir
EKONOMİ
AVM’ler bayramda kapatılabilir

Trabzon'da fındık hasadı 1 Ağustos'ta başlıyor
EKONOMİ
Trabzon'da fındık hasadı 1 Ağustos'ta başlıyor

Beyaz eşya sektöründe ihracat yüzde 5,4 büyüdü
EKONOMİ
Beyaz eşya sektöründe ihracat yüzde 5,4 büyüdü

28 gün eleştirisi

28 gün eleştirisi

​Bahçeli, bedelli askerlikteki 28 günlük eğitimi doğru bulmadı.
İşgalci İsrail yine saldırdı

İşgalci İsrail yine saldırdı

​İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda 4 Filistinli şehit oldu.
Ndiaye geri döndü

Ndiaye geri döndü

Devre arasında Premier Lig'e gitmişti, geri döndü.
CHP'den kurultay resti

CHP'den kurultay resti

604 imzanın sunulması halinde kurultay yapılacağı açıklandı.
Bedellide önemli gelişme

Bedellide önemli gelişme

AK Parti'den yeni bedelli askerlik açıklaması geldi.
Atını satan bile var

Atını satan bile var

Ücret açıklandı ikinci el ilan siteleri hareketlendi.
İstanbul'a gidemediler

İstanbul'a gidemediler

Tahran-İstanbul seferlerinde ilginç iptal.
Bayramda kapatılabilir

Bayramda kapatılabilir

​AVM yöneticileri valilik kararı öncesi bir araya geldi.

'İpek' tek değil

'İpek' tek değil

İngiltere, FETÖ'nün para trafiği için de önemli bir merkez.
Skandal karşılaştırma!

Skandal karşılaştırma!

Bir tarafta Nazi Almanya'sı bir tarafta Türkiye!
Arşivi ele geçirildi

Arşivi ele geçirildi

Adnan Oktar'ın arşivi Ümraniye'deki depodan çıktı.
Krizi bitiren mektup

Krizi bitiren mektup

Türkiye-Hollanda ilişkilerinde 'normalleşme' adımı.
'Zillet ve utanç'

'Zillet ve utanç'

​Kudüs Müftüsü'nden İsrail'e sert çıkış.
Rekor bekleniyor

Rekor bekleniyor

​TİM Başkanı'ndan heyecanlandıran açıklama.
1948-2018 Hep aynı zulüm...

1948-2018 Hep aynı zulüm...

'Yahudi ulus devleti' kararı ne manaya geliyor?
Tümü mezun oldu

Tümü mezun oldu

​İzmir'de bin 978 uzman erbaşa görkemli tören.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.