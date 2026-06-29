Oto tamirine dokuz milyar avro harcıyoruz

Türkiye, 24 milyonluk otomobil parkıyla yıllık 9 milyar avroluk oto tamiri hacmine ulaştı. Stellantis’le birleşen Tofaş İstanbul’da düzenlediği toplantıyla bu hacimden ne kadar pay aldığını açıkladı. Tofaş Satış Sonrası ve Yedek Parça Direktörü Hüseyin Şahin, 24 milyon parkta 7 milyon aracın kendi temsil ettiği markaların aracı olduğunu belirtti.

369 YETKİLİ SERVİSLE HİZMET VERİYORUZ

Tofaş’ın 130’u elektrikli araçlara da hizmet veren 369 yetkili servis noktası olduğunu belirten Şahin, “38 bölgesel ve 2 merkezi yedek parça deposu, 8 bini aşkın servis çalışanı, 2 bin ikame araçlık filosu ve yılda yaklaşık 600 bin müşteri temasını yöneten Müşteri İlgi Merkezi ile Türkiye’nin en kapsamlı satış sonrası organizasyonlarından birini sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

20 YAŞ ÜZERİNDE 7,6 MİLYON ARAÇ VAR

Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç parkının hızla büyümeye devam ettiğini vurgulayan Hüseyin Şahin, “Bu da satış sonrası hizmetlerin öneminin her geçen gün arttığı anlamını taşıyor. Bugün Türkiye’de toplam araç parkı 24 milyon adede ulaşırken, araçların yaklaşık yüzde 41’ini 16 yaş ve üzerindeki araçlar oluşturuyor. 20 yaşın üzerindeki araç sayısı ise 7,6 milyonu aşmış durumda. Yaklaşık 9 milyar avro büyüklüğe ulaşan satış sonrası pazarı, otomotiv sektörünün en stratejik alanlarından biri olmayı sürdürüyor. Biz de Tofaş olarak yaklaşık 7 milyon büyüklüğe sahibiz. 1,2 milyon araç garanti kapsamında servislerimizi kullanıyor” açıklamasını yaptı.

AYLIK 2 MİLYON PARÇA SEVKİYATIMIZ BULUNUYOR

Türkiye genelinde yüzde 98 seviyesinde kapsama alanı olduğunu söyleyen Hüseyin Şahin, “Bursa ve İzmir’deki ana dağıtım merkezlerimizin yanı sıra Türkiye’nin yedi bölgesine yayılmış 38 bölgesel yedek parça deposundan oluşan güçlü lojistik ağımız sayesinde günlük 151 farklı noktaya sevkiyat gerçekleştiriyor, aylık yaklaşık 2 milyon parçayı servis ağıyla buluşturuyoruz. Böylece bir yandan müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu yedek parçalara en kısa sürede ulaşması sağlanırken diğer taraftan da satış sonrası hizmetlerde hız ve süreklilik de desteklenmiş oluyor” diye konuştu. 24 milyonluk park içinse yıllık 80 milyondan fazla parça kullanılıyor.

211 YETKİLİ SERVİSİ BATARYA DEĞİŞTİRİYOR

Tofaş’ın altı yıldır sürdürdüğü yatırımlarla elektrikli araçlara yönelik servis altyapısını sürekli güçlendirdiğini altını çizen Hüseyin Şahin,”Bugün itibarıyla Tofaş bünyesindeki 319 yetkili servis elektrikli araçların periyodik bakım ve onarım hizmetlerini verebilir seviyeye ve 211 servis de batarya değişimi ve yüksek voltaj sistemlerini kapsayan ileri seviye onarım yetkinliğine sahip olmak için yatırımlarını tamamlamış durumda. Elektrikli araç servis standartlarını belirleyen TSE K646 kapsamında ise 130 yetkili servis gerekli sertifikasyon süreçlerini tamamladı” bilgisini paylaştı.











