En ucuz ikinci el arabalar ve fiyatları belli oldu! Dikkat çeken fiyat değişimleri yaşandı

Otomobil piyasasında ibre bu kez alıcıdan yana döndü. Sıfır araç satışlarını destekleyen kampanyalar ve finansman koşullarındaki değişim, ikinci el araç fiyatlarında önemli bir geri çekilmeyi beraberinde getirdi. Yılın ilk yarısında yaşanan fiyat hareketleri, birçok modelin etiketini yeniden şekillendirdi.

1 /17 Artan araç arzı ve cazip sıfır otomobil fırsatları, ikinci el piyasasında fiyatların aşağı yönlü seyretmesine neden oldu. 2026'nın ilk yarısında kaydedilen düşüşler, özellikle belirli model gruplarında belirginleşirken, güncel rakamlar piyasadaki değişimin boyutunu gözler önüne serdi.

2 /17 PİYASADAKİ DÜŞÜŞÜN NEDENLERİ Uzmanlara göre ikinci el araç piyasasını etkileyen başlıca faktörler arasında sıfır kilometre araçlarda sunulan cazip kampanyalar, finansman koşullarındaki değişiklikler ve yılın ilk aylarında oluşan yüksek araç arzı yer alıyor. Bu gelişmeler, ikinci el araç fiyatlarında aşağı yönlü bir baskı oluşturdu.



3 /17 BAZI MODELLERDE ORTALAMA İKİNCİ EL FİYATLARI 2026 yılı itibarıyla ikinci el piyasasında öne çıkan bazı modellerin ortalama fiyatları şöyle: - Fiat Egea: 850 bin TL

4 /17 - Renault Clio: 820 bin TL - Renault Megane Sedan: 1 milyon 50 bin TL

5 /17 -Toyota Corolla: 1 milyon 350 bin TL - Toyota C-HR: 1 milyon 750 bin TL

6 /17 - Honda Civic: 1 milyon 300 bin TL

7 /17 - Volkswagen Polo: 1 milyon 100 bin TL - Volkswagen Golf: 1 milyon 450 bin TL - Volkswagen Passat: 1 milyon 550 bin TL

8 /17 - Ford Focus: 1 milyon 150 bin TL - Ford Fiesta: 850 bin TL

9 /17 - Opel Astra: 1 milyon 150 bin TL - Opel Corsa: 950 bin TL

10 /17 - Peugeot 308: 1 milyon 250 bin TL - Peugeot 3008: 1 milyon 850 bin TL

11 /17 - Hyundai i20: 900 bin TL - Hyundai Tucson: 1 milyon 850 bin TL

12 /17 - Nissan Qashqai: 1 milyon 700 bin TL

13 /17 - Dacia Duster: 1 milyon 200 bin TL

14 /17 - Skoda Octavia: 1 milyon 500 bin TL

15 /17 - BMW 3 Serisi: 2 milyon 300 bin TL

16 /17 - Mercedes-Benz C Serisi: 2 milyon 800 bin TL