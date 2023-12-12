Oyuncak şirketi Hasbro 1100 çalışanıyla yollarını ayıracak

Hasbro Üst Yöneticisi (CEO) Chris Cocks, çalışanlara gönderdiği e-postada, Hasbro'nun Kovid-19 salgınında artan satışlarında bu yılın 9 ayında düşüş yaşandığını belirtti.
ABD medyasında yer alan haberlere göre, şirket, Noel tatili alışveriş sezonuna yansıyan zayıf satışlarla mücadele ederken yaklaşık 1100 çalışanıyla yollarını ayıracak.
Hasbro, Play-Doh hamuru, Monopoly gibi masa oyunları ve My Little Pony ve Transformers gibi karakterler üretiyor.
Haberlerin ardından Hasbro'nun hisseleri yaklaşık yüzde 5 değer kaybetti.