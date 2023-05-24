Pilotlar yerli uçakla eğitilecek

Bu kapsamda THY’nin yüzde 100 iştiraki Türk Hava Yolları Uçuş Eğitim ve Havalimanı İşletme AŞ (TAFA-Turkish Airlines Flight Academy) ile TUSAŞ arasında 20 adet tek motorlu pilot eğitim uçağı üretilmesi için yapılan anlaşmanın imza töreni dün THY Genel Müdürlük Binası’nda gerçekleştirildi.





Yıllık ihtiyaç bin olacak





Törende konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, THY’nin 10 yılda 11 bin pilota ihtiyaç duyacağını dile getirerek, dünyada ise 10 yıldaki ihtiyacın 300 bin olacağını anlattı.





Posta'da yer alan habere göre; Bolat, “Şu an TAFA’nın yıllık yeni öğrenci kontenjanı 200 kişi; bu sayıyı önce 300’e çıkarmayı hedefliyoruz. Bizim 10 yıllık planlarımız arasında pilot ihtiyacımız yıllık ortalama 1000 kişi. Bu açığı kapatmak için yatırım yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca dünyada da pilot açığı olacağını düşünüyoruz. Yılda 2 bin pilot yetiştirirsek 1000 tanesi THY’de diğerleri de başka ülkelerde istihdam edilebilir. Hedeflerimizi gerçekleştirebilirsek Türkiye pilot yetiştirme üzerine dünyada marka olabilir” dedi.





TAFA filosunun tamamen yerli ve milli uçaklarla değiştirilmesi hedefleniyor





Toplantıda verilen bilgiye göre, TAFA’da kullanılan mevcut ve alternatif uçak tipleri üreticileri ile yapılan görüşmeler sonucunda, uçak tedarikinde orta ve uzun vadede küresel çapta sıkıntılar yaşanacağı öngörülüyor. Bu nedenle de TAFA tarafından eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilecek tek motorlu eğitim uçağının yerli ve milli imkanlarla TUSAŞ tarafından üretilmesi planlanıyor. 2026 ve 2027’de 10+10 (opsiyonlu) olacak şekilde 20 adet uçağın satın alınması ve uçakların mevcut verimliliği aynı şekilde karşılaması durumunda sonraki yıllarda uçak alımına devam edilerek TAFA filosunun tamamen yerli ve milli uçaklarla değiştirilmesi hedefleniyor.











