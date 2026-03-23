Ramazan Bayramı’nda Kapadokya ziyaretçi akınına uğradı: Yüzde 80 doldu

Ramazan Bayramının hafta sonuna denk gelmesine ve hafta boyunca yurt genelinde olumsuz hava koşulları hâkim olmasına rağmen Kapadokya binlerce yerli ve yabancı turisti ağırladı. Peribacaları, kiliseleri, eşsiz vadileri ve tarihi dokusuyla büyüleyen Kapadokya, bayram süresince Türkiye'nin en çok rağbet gören destinasyonları arasındaki ayrıcalıklı yerini korudu. Bölgedeki konaklama tesislerinde doluluk oranları kısa süre içerisinde yüzde 80 bandının üzerine çıktı. Tesisler tam kapasiteye yakın hizmet verdi.
Bayram tatilinde Kapadokya dolup taştı. Bölgenin simgesi olarak bilinen balon uçuşlarının hava engeline takılmasına rağmen, bu durum turistlerin bölgeye olan ilgisini gölgelemedi. Bu tablo Kapadokya’nın turizm potansiyelinin, tek bir etkinliğe bağlı kalmaksızın binlerce yıllık tarihi ve doğal zenginliğiyle ne denli sarsılmaz bir zemine oturduğunu tescilledi.
Açık Hava Müzeleri ve Kiliselere yoğun ilgi
Ziyaretçiler; Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Ören Yeri ve Kaymaklı Yeraltı Şehri gibi arkeolojik alanlara yoğun ilgi gösterdi. Bölgedeki kaya oyma kiliseler, doğal ve arkeolojik alanlar ve vadiler tarih meraklılarının ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu.
Çin At Yılı ve 2026 Michelin seçkisinin katkısı büyük
Kapadokya’da geçtiğimiz şubat ayında düzenlenen "2026 Çin At Yılı" etkinliklerinin Uzak Doğu pazarında yarattığı büyük yankı, bölgeye yönelik turist akışını doğrudan tetikledi. Bunun yanı sıra, Kapadokya’nın 2026 Michelin Rehberi seçkisine dahil edilmesi, bölgeyi sadece bir doğa ve tarih rotası olmaktan çıkarıp, dünyanın sayılı gastronomi destinasyonlarından biri haline getirdi. Bayram süresince Michelin yıldızlı ve tavsiyeli restoranların tam kapasite çalışması, ziyaretçilerin bölgeye geliş motivasyonları arasında gastronomi deneyiminin ne denli belirleyici olduğunu bir kez daha kanıtladı.