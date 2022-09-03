Ekonomi Rekabet Kuruluna üst üste atamalar Alınan karar Resmi Gazetede yayımlandı
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Rekabet Kurulu'na üst üste atamalar: Alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Rekabet Kurulu İkinci Başkanlığına ve üyeliğine yeni isimler getirildi.

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Haber Merkezi AA
Rekabet Kuruluna üst üste atamalar: Alınan karar Resmi Gazetede yayımlandı SON DAKİKA
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Rekabet Kurulu'na atamalar gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Rekabet Kurulu'na yeni atamalar yapıldı.

Resmi Gazete'de yer alan atama kararına göre Rekabet Kurulu İkinci Başkanlığına Ahmet Algan getirilirken, Şükran Kodalak ve Hasan Hüseyin Ünlü, Rekabet Kurulu üyeliğine atandı.

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