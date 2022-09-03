Rekabet Kurulu'na üst üste atamalar: Alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Rekabet Kurulu'na yeni atamalar yapıldı.
Resmi Gazete'de yer alan atama kararına göre Rekabet Kurulu İkinci Başkanlığına Ahmet Algan getirilirken, Şükran Kodalak ve Hasan Hüseyin Ünlü, Rekabet Kurulu üyeliğine atandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Rekabet Kurulu'na yeni atamalar yapıldı.
Resmi Gazete'de yer alan atama kararına göre Rekabet Kurulu İkinci Başkanlığına Ahmet Algan getirilirken, Şükran Kodalak ve Hasan Hüseyin Ünlü, Rekabet Kurulu üyeliğine atandı.
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