Ekonomi Dünyaca ünlü ekonomist Robin Brookstan Türkiye analizi Muazzam bir patlama yapabilir
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dünyaca ünlü ekonomist Robin Brooks'tan Türkiye analizi: Muazzam bir patlama yapabilir

Türkiye'nin ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde yüzde 7,6 büyüme kaydetmesinin ardından dünyaca ünlü ekonomist gelişmekte olan ülke piyasaları analisti Robin Brooks'tan Türkiye analizi geldi. Brooks, Türkiye'nin imalat sanayi ve turizm sektörlerinin uluslararası pazarlar için rekabetçi gücüne dikkat çekerken, grafik analizini paylaştı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünyaca ünlü ekonomist Robin Brookstan Türkiye analizi: Muazzam bir patlama yapabilir
Robin Brooks

Yeni Türkiye Ekonomi Modeli yabancı ekonomistlerin dikkatini çekiyor.

Dünyaca ünlü Uluslararası Finans Enstitüsü Başekonomisti Robin Brooks, gelişmekte olan ülke ekonomilerini değerlendirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı grafikli paylaşımda Türkiye ekonomisine ilişkin verileri paylaştı. Türkiye'nin net ihracatının son 2 yılda GSYİH'ye olumlu katkıda bulunduğunun altını çizen Brooks, "Türkiye ekonomisi muazzam bir patlamayı yapabilir" dedi.

Bakan Nebati: Ekonomimiz yüzde 7,6 büyümüştür
EKONOMİ
Bakan Nebati: Ekonomimiz yüzde 7,6 büyümüştür

REKABET GÜCÜNE DİKKAT ÇEKTİ

Uluslararası Finans Enstitüsü Baş Ekonomisti Robin Brooks, Türkiye'nin küresel ekonomide başarılı olması ve yüksek ihracat rakamları için, imalat ve turizm sektörlerindeki rekabet gücüne dikkat çekti.

Brooks, sosyal medya hesabından paylaştığı grafikle beraber Türkiye ekonomisi üzerine çarpıcı yorumlar yaptı. İşte o paylaşım:

'TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜK PATLAMA YAPABİLİR'

Brooks paylaşımında, "Grafikte pembe renkli bölümde Türkiye'nin net ihracatı incelendiğinde son 2 yılda büyümeye doğrudan olumlu katkıda bulunduğu görülüyor. Bu durum Türkiye'nin imalat sanayi ve turizm de uluslararası pazarlar için rekabetçi bir yapıya sahip olmasıyla alakalı. Türkiye ekonomisinin büyük patlama yapması için küresel piyasalar için piyasa dostu adım atması yeterli. Ekonomi politikasında heteredoks yaklaşımdan ortodoksiye yönelik küçük bir kayma bile bu büyük patlamayı serbest bırakacaktır" ifadelerine yer verdi.

Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 7,6 büyüdü
EKONOMİ
Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 7,6 büyüdü

Dünyanın ekonomisi Türkiye'de konuşulacak
EKONOMİ
Dünyanın ekonomisi Türkiye'de konuşulacak

Bloomberg'den dikkat çeken analiz: Türkiye enflasyona rağmen raydan çıkmıyor
EKONOMİ
Bloomberg'den dikkat çeken analiz: Türkiye enflasyona rağmen raydan çıkmıyor
ASELSAN üretti

ASELSAN üretti

İlk bakışta ne olduğu anlaşılmıyor.
Kurbanlarının beyni ile besleniyor

Kurbanlarının beyni ile besleniyor

​Dünyanın en tehlikeli türü: Ölüm saçıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

​20 bin sözleşmeli öğretmen atanıyor.

Ekipler harekete geçti: ​Nedeni bodrum kata bakınca ortaya çıktı.

"Böyle bir şey olduğunu bilmiyorduk."

​Ege'de Yunan'a Karadeniz'de mayına set oluyorlar.

Onu bulanın hayatı değişiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.