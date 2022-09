Dünyaca ünlü ekonomist Robin Brooks'tan Türkiye analizi: Muazzam bir patlama yapabilir

Yeni Türkiye Ekonomi Modeli yabancı ekonomistlerin dikkatini çekiyor.

Dünyaca ünlü Uluslararası Finans Enstitüsü Başekonomisti Robin Brooks, gelişmekte olan ülke ekonomilerini değerlendirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı grafikli paylaşımda Türkiye ekonomisine ilişkin verileri paylaştı. Türkiye'nin net ihracatının son 2 yılda GSYİH'ye olumlu katkıda bulunduğunun altını çizen Brooks, "Türkiye ekonomisi muazzam bir patlamayı yapabilir" dedi.

EKONOMİ Bakan Nebati: Ekonomimiz yüzde 7,6 büyümüştür

REKABET GÜCÜNE DİKKAT ÇEKTİ

Uluslararası Finans Enstitüsü Baş Ekonomisti Robin Brooks, Türkiye'nin küresel ekonomide başarılı olması ve yüksek ihracat rakamları için, imalat ve turizm sektörlerindeki rekabet gücüne dikkat çekti.

Brooks, sosyal medya hesabından paylaştığı grafikle beraber Türkiye ekonomisi üzerine çarpıcı yorumlar yaptı. İşte o paylaşım:

REKLAM

Turkey's net exports have contributed positively to GDP for the past 2 years (pink), a sign how competitive the manufacturing & tourism sectors are. All that's needed to unleash a massive boom is a nod to markets. Even a small shift in policy toward orthodoxy will unleash a boom. pic.twitter.com/kz4iSYBqC6 — Robin Brooks (@RobinBrooksIIF) August 31, 2022

'TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜK PATLAMA YAPABİLİR'

Brooks paylaşımında, "Grafikte pembe renkli bölümde Türkiye'nin net ihracatı incelendiğinde son 2 yılda büyümeye doğrudan olumlu katkıda bulunduğu görülüyor. Bu durum Türkiye'nin imalat sanayi ve turizm de uluslararası pazarlar için rekabetçi bir yapıya sahip olmasıyla alakalı. Türkiye ekonomisinin büyük patlama yapması için küresel piyasalar için piyasa dostu adım atması yeterli. Ekonomi politikasında heteredoks yaklaşımdan ortodoksiye yönelik küçük bir kayma bile bu büyük patlamayı serbest bırakacaktır" ifadelerine yer verdi.

REKLAM

EKONOMİ Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 7,6 büyüdü

EKONOMİ Dünyanın ekonomisi Türkiye'de konuşulacak