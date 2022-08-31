Ekonomi Bakan Nebati Ekonomimiz yüzde 7,6 büyümüştür
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Nebati: Ekonomimiz yüzde 7,6 büyümüştür

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati; Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda reel olarak ilk çeyrekteki kuvvetli büyüme performansımızın da üzerinde yüzde 7,6 büyüdüğünü, böylece Türkiye, verisi açıklanan OECD ve G20 ülkeleri içerisinde yılın ikinci çeyreğinde en yüksek büyüme kaydeden ikinci ülke olduğunu açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Bakan Nebati: Ekonomimiz yüzde 7,6 büyümüştür
Bakan Nebati

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada;
"İkinci çeyrekte sadece kuvvetli büyüme performansı göstermedik, aynı zamanda 5 çeyrektir devam eden dengeli büyümeyi bu dönemde de sürdürdük. Son 2,5 yıldır makine ve teçhizat yatırımlarındaki güçlü yıllık artış bu dönemde de yüzde 17,8 ile devam etmiştir. Bu gelişmeyi üretim kapasitemizin artırılması açısından olumlu değerlendiriyoruz. Büyümedeki kuvvetli seyrin iş gücü piyasasındaki yansımaları yılın ilk yarısında görüldü. Bu dönemde geçtiğimiz yıl sonuna kıyasla yaklaşık 900 bin kişilik ilave istihdam sağlandı ve işsizlik oranı yüzde 10,3’e düştü. Büyümeyi ve istihdamı önceliklendiren, üretimi ve ihracatı destekleyen Türkiye Ekonomi Modeli ile elde ettiğimiz bu kazanımlar yılın kalan döneminde de sürecektir. Artık ekonomimizin alamet-i farikası dengeli, sürdürülebilir ve istihdam odaklı büyümedir" ifadelerini kullandı.

Dağların arasında tesadüfen bulundu

Dağların arasında tesadüfen bulundu

​Görenler hayret etti: 45 milyon yıllık.
Balık 200 taşı bin lira

Balık 200 taşı bin lira

​Şifalı olduğuna inanılıyor: Yoğun talep var.
S-300lü tacizNATO yolunda

S-300'lü taciz
NATO yolunda

​MSB, Yunanistan'ın tacizinin radar kayıtlarını NATO'ya ve üye ülkelere gönderecek.

​'Türkiye'nin ekonomi modeliyle kazanımlarımız sürecek.'

​İkinci el araç fiyatlarında düşüş

Ölümler arttı: Alarm verildi virüs hızla yayılıyor.

​MİT nefes aldırmıyor: Sözde akademiler sorumlusu Ümit Tarhan Duhok/Gara'da etkisiz.

İkinci çeyrekte yüzde 7,6 büyüdü.

​30 milyon Pakistanlının gözü kulağı gelecek yardımlarda.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.