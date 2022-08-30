Ekonomi EKK Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında toplandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

EKK Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında toplandı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplandı.

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Haber Merkezi İHA
EKK Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında toplandı
EKK Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında toplandı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ilgili kurumların temsilcilerinin katılımıyla 30 Ağustos 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.


Küresel ekonomideki eğilimler ve yurt içindeki ekonomik-finansal gelişmeler bağlamında mevcut görünüm ile gelecek dönem beklentilerinin ele alındığı toplantıda; Kurul üyeleri tarafından 2023-2025 dönemini için Orta Vadeli Program’daki (OVP) makroekonomik çerçeveye ve bütçe büyüklüklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuş, OVP’de yer alan politikaların detaylı şekilde üzerinde duruldu.


Ayrıca OVP çerçevesinde; mali disiplini esas alan yaklaşımdan taviz verilmemesi, Türkiye ekonomisini üretim-istihdam-yatırım-ihracat-cari fazla ekseninde hızlı şekilde büyütme hedefi doğrultusunda teknolojiye dayalı üretim adımlarını kararlılıkla atma yönündeki iradenin sürdürülmesi, yüksek düzeyde üretimin sonucunda ortaya çıkacak refahtan tüm vatandaşlarımızın daha adil bir biçimde pay alabilecekleri politika mekanizmalarına yer verilmesi, iklim değişikliği ile mücadele çerçevesinde orta vadede yeşil dönüşüme yönelik atılacak politika adımlarının öncelendirilmesi hususları değerlendirildi.


Toplantı sonrası yapılan açıklamada, OVP’de yer alan makro projeksiyonlara Cumhurbaşkanı Erdoğan’a arz edilmek üzere son hali verildiği belirtilirken Kurul’da, OVP’nin Kanunda öngörülen takvime uygun şekilde tamamlanarak uygulamaya alınmasına yönelik planlama yapıldığı kaydedildi.

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