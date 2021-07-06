Ekonomi Rusya Ulusal Refah Fonundaki dolar varlıklarını sıfırladı
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya Ulusal Refah Fonu'ndaki dolar varlıklarını sıfırladı

Rusya Maliye Bakanlığı, Ulusal Refah Fonu'nda dolar varlıklarının payının sıfıra indirildiğini bildirdi. Ülkede şubat ayında alınan kararla, yatırım risklerini çeşitlendirmek için Ulusal Refah Fonu'nda doların payı yüzde 45'ten yüzde 35'e düşürülmüştü.

Haber Merkezi AA
Rusya Ulusal Refah Fonundaki dolar varlıklarını sıfırladı
Arşiv

Rusya Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ulusal Refah Fonu yapısında planlanan değişikliklerin tamamlandığı belirtildi.

Bu kapsamda, avro ve yuanın fondaki payının artırıldığı bildirilen açıklamada, "Fonda dolar varlıklarına yer verilmedi. Sterlinin payı yüzde 5'e düşürülürken, avronun payı yüzde 39,7'ye, yuanın payı ise yüzde 30,4'e yükseltildi. Japon yeninin payı yüzde 4,7, nakdi olmayan altın varlıklarının payı ise yüzde 20,2 seviyesinde kaldı." ifadeleri kullanıldı.

  • Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, 3 Haziran'da yaptığı açıklamada, bir ay içinde Ulusal Refah Fonu'ndaki dolar varlıklarının tamamen sonlandırılacağını belirtmişti.

Rusya'da şubat ayında alınan kararla, yatırım risklerini çeşitlendirmek için Ulusal Refah Fonu'nda doların payı yüzde 45'ten yüzde 35'e düşürülmüştü.

Rusya Maliye Bakanlığınca 13 Ocak'ta yapılan açıklamada ise ülkenin rezerv fonu olan Ulusal Refah Fonu büyüklüğünün, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 46 artarak 183,3 milyar dolara yükseldiği bildirilmişti.

Rusya lideri Putin ABD'yi hedef aldı: Doları silah gibi kullanıyor
EKONOMİ
Rusya lideri Putin ABD'yi hedef aldı: Doları silah gibi kullanıyor

Putin dolara yönelik ikinci hamleyi açıkladı: Ciddi bir darbe olur!
EKONOMİ
Putin dolara yönelik ikinci hamleyi açıkladı: Ciddi bir darbe olur!
Abone Ol Google News
Komünist fantezisi Küba

Komünist fantezisi Küba

​Sürekli övdükleri ülkede internet dahi yok.
Üç bin atık malzemeyi birleştirdi

Üç bin atık
malzemeyi birleştirdi

​Tam 2 yılda yaptı: 50 bin lira değer biçti.
Tablo umut veriyor

​Aşılama hız kesmiyor, vaka sayısı aynı seviyede.

​Başkan transferi resmen duyurdu.

"Güven ve inancı için minnet ve şükran duyuyorum. Allah razı olsun."

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.