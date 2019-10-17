Ekonomi Samsun Yurt Savunma ABDde silah üretip dünyaya satacak
İŞ DÜNYASI

Samsun Yurt Savunma ABD’de silah üretip dünyaya satacak

Türk savunma sanayi şirketi ABD’de silah üretimi yapmaya başladı. Küresel ölçekte en iyi savunma sanayi şirketleri arasında yer alan Samsun Yurt Savunma Sanayi, ABD’de kurduğu fabrikada Sub kompakt boy tabanca üretecek.

Haber Merkezi IHA
Canik marka silah.
Canik marka silah.

Türk tabanca üretim şirketi Samsun Yurt Savunma, ölçeğini genişletti. Ürettikleri tabancaları birçok ülkeye ihraç eden şirket, son adımını ABD’de üretim merkezi kurarak attı. Yoğun çalışmalar sonucu kurulan fabrikada üretilecek tabancalar, dünya pazarına buradan giriş yapacak.

Konuyla ilgili olarak şirketin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cahit Utku Aral bilgi verdi.

Aral, şirketin 20 yıl önce savunma sanayi kapsamında kurulduğunu ve Türkiye’nin tabanca ihracatının yüzde 75’ini tek başına yaptığını belirterek, "Dünyada ilk 10 marka içerisinde yer alıyoruz. Ağırlıklı olarak hafif silah üretimi yapıyoruz. Tüm dünyaya tabanca satışımız oluyor. Yıllık 250 binin üzerinde tabanca satışı yapıyoruz. Hedefimiz ürettiğimiz tüm ürünlerde 450-500 bin satışa ulaşmak" dedi.

"Türkiye’nin milli tabancasını üretiyoruz"

İhracattan ayrı olarak yurt içine de tedarik sağladıklarını vurgulayan Aral, "Türkiye’nin milli tabancasını üretiyoruz. Kendi kolluk kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bunun yanında ürettiğimiz silahlar dünyanın birçok ülkesinin kolluk kuvvetleri tarafından da kullanılıyor. Şuan Türkiye’de polis teşkilatımız ve askerimiz Samsun Yurt Savunma Sanayi’nin ürettiği tabancaları kullanıyor. Ülkemizin kolluk kuvvetlerinin en donanımlı silahlara sahip olmasını istiyoruz. Bu çerçevede çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

"10 milyon dolarlık bir yatırımla üretime başladık"

ABD’de bu yıl kurdukları üretim tesisinden bahseden Aral, "ABD’nin iç üretimini koruma adına uyguladığı bir politika var. Bu sebeple ebadı küçük bazı silahların ABD’ye ihracatı mümkün değil. Biz bu çerçeve bir proje gerçekleştirdik. Projemiz çerçevesinde ABD’ye kendi üretim tesisimizi kurduk. ABD’de kurduğumuz tesisimizde yaklaşık 10 milyon dolarlık bir yatırımla üretime başladık. Sub kompakt silahlarımızın üretimine orada başladık. Orada ürettiğimiz silahlar Kuzey ve Güney Amerika pazarına dağılıyor" dedi.

Geliştirdikleri TP9 SFX modelinin atıcılık sporu için geliştirilmiş bir tabanca olduğunu anlatan Aral, tabancanın sunmuş olduğu özellikler ile çok ciddi başarılara imza attığını kaydetti. Aral, "2017 yılında bu tabancamız Amerika’da yılın tabancası seçildi. 2019 yılında da SAI(Salıent Arms Internatıonal) ile ortak bir projeye başladık, o proje de TP9 Elıte Combat modelimiz 2019 yılında yılın tabancası seçildi. TP9 Elıte Combat modelimizde hem spor atıcılığı hem görev için kullanılan tabancaları konsolide ettik. Ürettiğimiz ürünleri patentler ile koruma altına alıyoruz. Çünkü bu sektörde yaptıklarımızla takip eden değil takip edilen bir firma konumundayız” şeklinde konuştu.

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