SGK borç yapılandırma ödeme süresi 31 Ağustos'a kadar uzatıldı

Emekli zammı son dakika haberleri ile milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Yılda iki kez zamlanan emekli ve memur maaşı 2024 Ocak zammı ile tekrar hesaplanacak. Yılın 2. yarısına ait enflasyon rakamları ile belirlenecek emekli maaşı zammı için ilk enflasyon verisi geldi. Temmuz ayı enflasyon oranı sonrası emekliye müjde hafta sonu geldi. Kök aylığa maaş zammı geliyor. Kriz çözüldü, o tarihten itibaren emekli maaşları değişiyor. Peki, yeni emekli zammı ne kadar olacak, emekli ek zammı ne zaman yatacak?