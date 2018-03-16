Şirketini geri almak için harekete geçti

Singapurlu işlemci üreticisi Broadcom, Qualcomm için 120 milyar dolarlık satın alma teklifi vermişti. ABD Başkanı Donald Trump ise Broadcom’un Qualcomm’u satın almasının ABD ulusal güvenliğine potansiyel tehdit oluşturduğu gerekçesiyle kanun hükmünde bir kararname imzalamış ve satın almayı engellemişti.

SATIN ALMAK İSTİYOR

89 milyar dolar pazar değerine sahip olan Qualcomm, 1985 yılında Paul Jacobs tarafından kurulmuştu. Şirket günümüzde satışa sunulan akıllı telefonların neredeyse tümünde kullanılan mobil işlemcileri üretiyor.

Financial Times’ın haberine göre, Jabobs suya düşen Broadcomm anlaşmasının ardından yönetim kuruluna şirketi satın almak istediğini iletti.

DESTEK İSTEDİ

Jacobs, 120 milyar doları reddeden Qualcomm’u geri satın almak için küresel yatırımcılardan destek istedi. Bunlar arasında, 100 milyar dolarlık mega bir teknoloji fonunu yöneten Japonya merkezli SoftBank’ın da bulunduğu belirtildi.

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