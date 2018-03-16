EkonomiŞirketini geri almak için harekete geçti
İŞ DÜNYASI

Şirketini geri almak için harekete geçti

120 milyar dolarlık teknoloji tarihinin en büyük anlaşması olması beklenen ancak sürpriz şekilde suya düşen düşen satın alma teklifinin ardından, Qualcomm’un kurucusu ve eski başkanı şirketini hissedarlardan geri satın almaya karar verdi.

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Qualcomm’un kurucusu ve eski başkanı Paul Jacobs.
Qualcomm’un kurucusu ve eski başkanı Paul Jacobs.

Singapurlu işlemci üreticisi Broadcom, Qualcomm için 120 milyar dolarlık satın alma teklifi vermişti. ABD Başkanı Donald Trump ise Broadcom’un Qualcomm’u satın almasının ABD ulusal güvenliğine potansiyel tehdit oluşturduğu gerekçesiyle kanun hükmünde bir kararname imzalamış ve satın almayı engellemişti.

SATIN ALMAK İSTİYOR

89 milyar dolar pazar değerine sahip olan Qualcomm, 1985 yılında Paul Jacobs tarafından kurulmuştu. Şirket günümüzde satışa sunulan akıllı telefonların neredeyse tümünde kullanılan mobil işlemcileri üretiyor.

Financial Times’ın haberine göre, Jabobs suya düşen Broadcomm anlaşmasının ardından yönetim kuruluna şirketi satın almak istediğini iletti.

DESTEK İSTEDİ

Jacobs, 120 milyar doları reddeden Qualcomm’u geri satın almak için küresel yatırımcılardan destek istedi. Bunlar arasında, 100 milyar dolarlık mega bir teknoloji fonunu yöneten Japonya merkezli SoftBank’ın da bulunduğu belirtildi.

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