Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Ekonomi Tarım Bakanı Pakdemirli Büyükçekmecede buğday hasadına katıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tarım Bakanı Pakdemirli Büyükçekmece'de buğday hasadına katıldı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Bu yıl bakanlık olarak iyi fiyat verdik. Buğdayın tonunda taban fiyat bin 350, arpada bin 100 lira, Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle... Geçen yıla oranla net rakamların yüzde 35-40 üzerinde bir fiyatla çiftçimizi bu yıl daha memnun etme yolunda adımları atmış olduk" dedi.

Haber Merkezi AA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, buğday hasadına katıldı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, buğday hasadına katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu yıl bakanlık olarak buğday ve arpa için iyi fiyat verdiklerini belirterek, "Buğdayın tonunda taban fiyat bin 350, arpada bin 100 lira, Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle... Geçen yıla oranla net rakamların yüzde 35-40 üzerinde bir fiyatla çiftçimizi bu yıl daha memnun etme yolunda adımları atmış olduk" dedi.

Pakdemirli, Büyükçekmece Karaağaç Mahallesi'nde buğday hasadına katıldı. Çiftçilerle sohbet eden Pakdemirli, biçerdövere binerek bir süre buğday hasadı yaptı.

  • Pakdemirli, burada yaptığı açıklamada, Marmara ve Trakya'da buğdayda hasadın başladığını ifade ederek, bol ve bereketli bir hasat dönemi olması temennisinde bulundu.

Bu yıl Tarım ve Orman Bakanlığı olarak buğday için iyi fiyat verdiklerini belirten Pakdemirli, "Buğdayın tonunda taban fiyat bin 350, arpada bin 100 lira, Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle... Geçen yıla oranla net rakamların yüzde 35-40 üzerinde bir fiyatla çiftçimizi bu yıl daha memnun etme yolunda adımları atmış olduk." dedi.

Hasat döneminin çiftçiler için bayram olduğunu ifade eden Pakdemirli, şu anda çiftçilerin bayramı yaşadığını söyledi.

Kendisinin daha önce de biçerdöver kullandığını belirten Pakdemirli, biçerdöverle hasat yaptı ve tarlada incelemelerde bulundu.

TPAO'dan taşınmaz satış ihalesi
EKONOMİ
TPAO'dan taşınmaz satış ihalesi

Milyonlarca anneyi ilgilendiren karar
EKONOMİ
Milyonlarca anneyi ilgilendiren karar

Enflasyon endeksli ürüne hücum
EKONOMİ
Enflasyon endeksli ürüne hücum
Binali Yıldırım oyunu kullanıyor

Binali Yıldırım oyunu kullanıyor

Cumhur İttifakı Adayı Yıldırım, oyunu Tuzla'da kullandı.
Tuncelide sıcak çatışma

Tunceli'de sıcak çatışma

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi.
İbrahim Karagül: İmamoğlu FETÖ projesi

Ekrem İmamoğlu bir “proje”dir. Bunu bugün anlamayanlar yarın mutlaka anlayacak ve acı çekecektir. Ülkelerine duydukları sevgi yüzünden acı çekecektir. Bu yazılanların bir seçim meselesi olduğunu sananlar acı çekecektir.Video: * Kişilik profili, davranış kalıbı, ses tonu, söylemi, riyakarlığı, arsızl
İstanbul<br>seçimini yapıyor

İstanbul
seçimini yapıyor

10 milyon 560 bin 963 seçmen için oy verme işlemi başladı.
Kuzey Irak'ta teröristlere darbe

Kuzey Irak'ta teröristlere darbe

Sinat-Haftanin bölgesinde PKK hedefleri vuruldu.
Dikkat çeken kare

Dikkat çeken kare

Oy pusulaları okullara böyle taşındı.
Milyonlarca anneyi ilgilendiren karar

Milyonlarca anneyi ilgilendiren karar

Yargıtay'dan çalışan anneler için karar aldı.
Hakurk'a<br>Türk pençesi

Hakurk'a
Türk pençesi

Toplamda 57 terörist etkisiz hale getirildi.
Maraş'a girdik

Maraş'a girdik

​Yeni Şafak, Gazimagosa kentindeki 45 yıllık hayalet bölge Maraş'ı görüntüledi.
İstanbul seferberliği

İstanbul seferberliği

Anadolu'dan yüzbinlerce vatandaş, oy vermek için İstanbul'a akın etti.
Hayrına lokma<br>waffle'a karşı

Hayrına lokma
waffle'a karşı

​Geleneksel lezzete gençler büyük ilgi duyuyor.
Bitlis'te<br>terör operasyonu

Bitlis'te
terör operasyonu

​Hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
İran'a hem tehdit hem davet

İran'a hem tehdit hem davet

​Trump'ın dış politikadaki ilginç çıkışları sürüyor.
ABD'ye sert tepki

ABD'ye sert tepki

"​Bu ifadeler, 15 Temmuz darbe girişimine destek anlamına gelir"
İstanbul seçimi<br>'bağımsızlık mücadelesi'

İstanbul seçimi
'bağımsızlık mücadelesi'

Binali Yıldırım, Pendik'te vatandaşlarla buluştu.
Ayrılması an meselesi

Ayrılması an meselesi

​Galatasaray ve Arap kulübü bonservis pazarlığında sona geldi.
AK Parti'den<br>Saadet Partisi'ne ziyaret

AK Parti'den
Saadet Partisi'ne ziyaret

​İki partinin temsilcileri İstanbul seçimlerini konuştu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.