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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Sembol Ambalaj Sanayi AŞ'yi satışa çıkarıyor

Sembol Ambalaj satılıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Sembol Ambalaj'ı satışa çıkardı. Sembol Amabalaj Sanayi'nin Konya'daki fabrikasıyla ilgili tüm mal, hak ve varlıklarının satışına yönelik ihale, 19 Ocak 2021'de yapılacak.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv: TMSF
Foto/arşiv: TMSF

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Sembol Sanayi Ambalaj Sanayi AŞ'ye kayyım olarak atanılmasının ardından Fon Kurulu kararıyla oluşturulan Sembol Ambalaj Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satışına karar verildi.

Söz konusu bütünlüğün kapsamı, Konya Büyükkayacık Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan fabrikasına ilişkin mal, hak ve varlıklar ile bu varlıkların feri ve mütemmim cüzü niteliğindeki tarafı oldukları sözleşmeler ve bu sözleşmelerden doğan ancak başlı başına iktisadi değeri olmayanlar da dahil olmak üzere diğer tüm mal, hak ve varlıklardan oluşuyor.

Muhammen bedeli 48 milyon 200 bin lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.

İhale, 19 Ocak 2021'de saat 14.30'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

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