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Ekonomi

THK’dan yeniden 'Güçlü Türkkuşu' müjdesi

Türk Hava Kurumu’nun (THK) yeni yönetimi Türk havacılığının dönüm noktalarından biri olan Türkkuşu’nu yeniden yapılandırdı. THK’nın bu stratejik hamlesini ise Başkan Kemal Yurtnaç duyurdu.

11:53 - 3/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
“Türkkuşu” yeniden idari olarak Başkanlık düzeyine çıkarıldı.
“Türkkuşu” yeniden idari olarak Başkanlık düzeyine çıkarıldı.

Önceki gün THK’nın Ankara’daki genel merkezinde alınan karar doğrultusunda “Türkkuşu” yeniden idari olarak Başkanlık düzeyine çıkarıldı.

  • Türkkuşu; Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından 3 Mayıs 1935 tarihinde açılan bir çok sivil havacılık faaliyetinin gerçekleştirildiği ve Türk havacığına katkı sağlayan eğitim merkezidir.

Başkan Yurtnaç,
"Türk kuşunun yeni yapılanmasının Türk gençliğine ve ülkemizde hava sporlarına ve Havacılık eğitimine yeni bir ivme kazandıracağını; yeni yapılanmanın Türk Hava Kurumu’nun alanda daha etkin ve üretken olarak emin adımlarla ilerlemesinin startı olacağı"
ifadelerini kullandı.

Ayrıca
“Türkkuşu’nun yeniden aktifleştirilmesini Türk gençliğine ve Türk havacılığına armağan olarak görüyoruz” diyen Vali Kemal Yurtnaç; “bu karar Türk Hava Kurumu’nun daha güçlü olarak geleceğe yönelik adımlar attığının en büyük göstergedir”
dedi.
#THK
#Türkkuşu
#Ankara
26 dakika önce
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