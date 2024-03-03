THK’dan yeniden 'Güçlü Türkkuşu' müjdesi

"Türk kuşunun yeni yapılanmasının Türk gençliğine ve ülkemizde hava sporlarına ve Havacılık eğitimine yeni bir ivme kazandıracağını; yeni yapılanmanın Türk Hava Kurumu’nun alanda daha etkin ve üretken olarak emin adımlarla ilerlemesinin startı olacağı"