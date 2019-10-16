Ekonomi THKya kayyum atandı
İŞ DÜNYASI

THK’ya kayyum atandı

THK’ya kayyum atandı

Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi, Türk Hava Kurumu (THK) Başkanlığına 3 kişilik kayyum atanmasına karar verdi.

Haber Merkezi IHA
Türk Hava Kurumu'na kayyum atandı.
Türk Hava Kurumu'na kayyum atandı.

THK’ya kayyum atanması talebi üzerine açılan dava, Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesince görüldü. Davaya THK Merkez Denetleme Kurulu üyelerinin avukatı Mustafa Köroğlu ile davalı THK Başkanlığı avukatları Ahmet Sungur ve Sabri Hafif katıldı.

Avukat Köroğlu, THK Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunun yönetimden ayrıldığını belirterek, yönetimin tek başına idare edildiğini söyledi. Köroğlu, kuruma kayyum atanmasını talep etti.

Avukatlar Ahmet Sungur ve Sabri Hafif de kurumun yönetimine kayyum atanması talebinde bulundu.

Taleplerin ardından kararını açıklayan mahkeme, THK Başkanlığına Abdullah Kaya, Adnan Zengin ve Cenap Aşçı’dan oluşan üç kişilik yönetim kayyumu atanmasına karar verdi.

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