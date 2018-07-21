THY bin kabin memuru alacak

Türk Hava Yolları (THY), kabin memuru adaylarını zorlu bir eğitim sürecinden geçiriyor. 325 uçaktan oluşan dev filosuyla dünyada 304 noktaya uçarak bu alandaki rekoru elinde bulunduran THY, kabin memuru adaylarına için eğitimleri boyunca uçuş sırasında yaşanabilecek her türlü olumsuz koşula karşı kapsamlı bir eğitime tabi tutuyor.

Dünya standartlarında yaptığı yeni eğitim binasında kendi kabin memurlarını yetiştiren THY, bunun dışında birçok yerli ve yabancı havayolu şirkete de hizmet veriyor. Kabin memuru adaylarının geçtiği zorlu süreci, İhlas Haber Ajansı yerinde görüntüledi.

2 AYLIK KAPSAMLI EĞİTİMDEN GEÇİYORLAR

Kabin memuru adaylarının eğitimi yaklaşık iki ay sürerken adaylar, eğitimlerin sonunda sınava tabi tutuluyor. Bu sınavda başarısız olan Kabin memuru adayları, belli bir çalışmanın ardından yeniden sınava giriyor. Sınavlardan başarıyla geçemeyen kabin memuru adayları ise işe alınmıyor.

KABİN MEMURU ADAYLARINA HAVUZDA EĞİTİM

Uçaklarda yaşana bilecek her türlü olumsuz durum hakkında eğitim alan kabin memuru adaylarına, uçakların suya inme ihtimaline karşıda eğitim veriliyor. Türk Hava Yolları Eğitim Başkanlığı binasında bulunan havuzda, uçağın suya inmesi durumunda, kabin memurlarının panik yaşamadan yolcuları botlara indirme ve hayatta kalma eğitimi veriliyor. Kabin memurlarına ayrıca uçakta yangın, hasta yolculara ilk yardım ve sorunlu yolcular için yapılması gerekenlerle ilgili eğitimler uygulamalı olarak veriliyor.

ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLER MEZUNU AMA KABİN MEMURU OLACAK

İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Fakültesini mezunu Damla Erekuman da THY bünyesinde kabin memuru olmak için zorlu süreçten geçen adaylar arasında.

Damla Erekuman, “İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri mezunuyum. Ayaklarım zaten yere basan bir insan değildim, bu yüzden kabin memurluğu. Diğer bir yönü de bütün dünyayı gezme, görme, farklı kültürlerde insanlarla tanışma fırsatı sunduğu için kabin memurluğunu tercih ettim. Yer yüzünden ayaklarınızı kesiyorsunuz, uzaya daha yakın oluyorsunuz ama daha önemli olan şey tabiî ki tek bir olmak. Farklı milletler kavramını kaldırıp bir olma imkanı tanıdığı için kabin memuru olmak istedim. Buradaki eğitimler biraz zorlayıcı güzel. Burada acil durumlarda yolcunun ihtiyacına yönelik konularda eğitim alıyoruz. Gördüğünüz can yeleği de bunun bir parçası. Havuza ve bota girmek bizim eğitimlerimizin bir parçası” dedi.

'7 YAŞINDAN BERİ KABİN MEMURU OLMAK İSTİYORDUM'

Anadolu Üniversitesi sosyoloji bölümü mezunu olduğunu söyleyen Yasemin Bılcıoğlu ise, “Bu benim 7 yaşından beri hayalimdi. Hayatımı buna göre kurdum diyebilirim. Bu yüzden bugünburadayım. Sürekli araştırdığım bir meslek. Buraya gelmeden önce çok detaylı araştırmama rağmen buraya geldikten sonrada çok daha fazla şey gördüm. Biz profesyonel bir şekilde yolcuları kurtarmak için, eğitimi alıyoruz. Yolcu ile iletişimimi çok merak ediyorum. Şimdiye kadar yolcu koltuğundaydım. Şimdi servis yapan ben olacağım” şeklinde konuştu.

Yeni insanlar tanımak için Kabin memurluğunu seçtiğini söyleyen Star Polat da , “BilkentÜniversitesi kentsel tasarım ve peyzaj mühendisliğinden mezunum. Bölümden kaynaklı bir merak vardı. İnsanları ve insanların yaşadıkları kültürleri merak ediyorum. Bu iş sayesinde başka kültürlerle tanışmak ve insanlarla birlikte olmayı öğreniyoruz. Kabin memuru olmamın en önemli sebebi yeni yerler görmek ve yeni insanlar tanımak” diye konuştu.

YABANCI HAVAYOLLARINDAN YOĞUN TALEP VAR

Her geçen gün uçak ve uçulan nokta sayısı artan THY’nin simülatörleri ve kabin eğitiminin yer aldığı Florya’daki yerleşkesi olan Uçuş Eğitim Merkezi bölgenin en önemli pilot ve kabin personeline eğitim verilen yeri haline geldi. Birçok ülkeden kabin memurunu da yetiştiren Türk Hava Yolları, en fazla Kazakistan, Kırgızistan, Fas, Lübnanlı kabin memurlarını eğitiyor.

EN KÖTÜ SENARYOLARA GÖRE EĞİTİM ALIYORLAR

Havada en kötü senaryoya göre eğitim alan kabin memuru adayları, uçakta yangın, basınç düşüklüğü ve panik halinde neler yapılacağına dair sürekli eğitim alıyor. Eğitimlerde başarısız olan kabin memurları yeniden eğitime alınıyor. Eğitimlerde başarısız olan kabin memurları görevden alınıyor.

'YILSONUNA KADAR BİN KİŞİYİ İŞE ALACAĞIZ'

Türk Hava Yolları’nın Kabin memuru alımı için yaptığı son ilana 30 bin kişinin başvurduğunu söyleyen Türk Hava Yolları Kabin Hizmetleri Başkanı Nevin Çolak,” Kabin memuru olmak isteyen bir kişi, öncelikle şirketimizin belirlediği yaş standardında olması gerekiyor. Akabinde boy ve kilo sınırımız var. Bu erkek ve kadına göre de değişiyor. İngilizcenin de belli bir seviyenin üstünde olmasını istiyoruz. Hizmet sektöründe tecrübesinin olması yok ise kabiliyetinin olması bizim için çok önemli. Adayların en az iki yıllık yüksek okul mezunu olmasını istiyoruz. Son ilanımıza 30 bine yakın başvuru oldu. Ancak standartlarımıza uygun başvuru çok yok. Biz standartlarımızı yüksek tutuyoruz. Yıl sonuna kadar inşallah bin kişi işe almış olacağız. Ancak bu standartları tutturan aday sayısı çok yok. Özellikle yabancı dille ilgili gençlerimizin kendilerini geliştirmelerini bekliyoruz. Türk Hava Yolları Türkiye’nin kartviziti. Türk Hava Yolları uçuş eğitim merkezi baktığınızda bölgedeki en büyük uçuş eğitim merkezlerinden bir tanesi. Hatta eğitimimizin kalitesi o kadar tescilli ki yabancı havayollarından bize talep oluyor. İmkanımız olursa diğer havayolu şirketlerine de eğitim veriyoruz. Türk Hava yolarında 10 bin 500 kabin memurunun 130 tanesi yurt dışı kaynaklı kabin memurumuz. En fazla Kazakistan, Kırgızistan, Fas, Lübnan gibi ülkelerden istihdam ettik. Tüm kabin ekiplerimiz her yıl yenileme eğitimi alıyor” dedi.

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