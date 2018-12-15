THY Chelsea ile vites yükseltecek

Türk Hava Yolları’nın en önemli pazarlarının başında gelen 22 ülkede 35 kente uçtuğu Uzak Doğu'da doluluk oranları, gelirleri, yolcu sayıları ve kargo taşımacılığı da her geçen yıl artıyor. THY’nin yolcu doluluk oranı Uzak Doğu'da Ocak-Kasım 2018 döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 2,8 puan artışla yüzde 85,9’a çıktı. Yolcu sayısı ise yüzde 8,7 artarak 5 milyon 61 bin 304’e ulaştı. Kargo ve posta taşımacılığında ise yüzde 18,1 artışla 371 bin 434 tona çıktı. İstanbul Havalimanı’nın açılmasıyla beraber filo ve uçuş noktaları ile sefer sayıları daha da artacak olan THY, Uzak Doğu’da Endonezya’da Denpasar’a da uçuş yapacak.

9 AYDA 10 MİLYAR 641 MİLYON TL GELİR

THY'nin 9 ayda Uzak Doğu pazarında yolcu ve kargo geliri ise 10 milyar 641 milyon TL oldu. THY Uzak Doğu'da en çok Çin Halk Cumhuriyeti kentlerine uçuş yapıyor.THY'nin özellikle bu pazarda transit yolcu sayısı dikkat çekiyor.İstanbul aktarmalı olarak Uzak Doğu yolcusunu THY dünyanın birçok noktasına taşıyor.

UZAK DOĞU’DA BÜYÜK HAYRAN KİTLESİ OLAN LİG SAYESİNDE YOLCUSUNU ARTIRACAK

THY, dünyada 4,7 milyar televizyon izleyicisine sahip olmasıyla en çok izlenen spor ligi olan ve Uzak Doğu’da da büyük izleyici kitlesi olan İngiltere Premier Ligi’nin önemli temsilcilerinden Chelsea ile yapacağı sponsorluk anlaşması ile de Uzak Doğu pazarında yolcu sayısını daha da artmayı hedefliyor.

Çinli iş insanlarının en fazla futbol kulübüne yatırım yaptığı ülke İngiltere olarak bilirken Manchester City, West Bromwich Albion, Southampton, Aston Villa kulüplerinin hisselerinden bir kısmına Çinli iş insanları sahip.

Uzak Doğu’da Çin, Güney Kore, Japonya,Hong Kong’dan Premier Ligi’ni izlemek için ödenen ücret ise 130 milyon Pound’u da geçiyor. Lig, 108 ülkede 225 yayıncı tarafından izleyicilere ulaştırılıyor. THY’nin Chelsea'ye ulaşım sponsoru olması ile beraber THY reklamları da mavi beyazlı takımın 42 bin kişilik stadyumu Stamford Bridge'te bilbordlarda gösterilecek olması şirketin bilinirliğini artıracak.

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FAZLA BAGAJI POS CİHAZI İLE ÖDEME İMKANI GELİYOR

Bu arada THY, fazla bagajı olan yolcuların bilet satış ofisine gitmeden POS cihazı ile ödemesine imkan tanıyacak kolaylığa imza atacak.

Yolcuların fazla bagaj ödeme işlemini kontuarda gerçekleştirebilmesi için geliştirilen Fiziki Pos entegrasyonu yolcunun satış ofisine yönlendirilmesi zorunluluğunun önüne geçerek müşteri memnuniyetinde artış ve satış ofislerinde fazla bagaj ödemelerinden kaynaklanan yoğunluğunu azaltmasını sağlayacak.

Yapılan yazılım geliştirmeiyle personelin veya yolcunun fazla bagaj ücretine müdahalesi engellenecek,fazla bagaj ücreti parkur bazlı sorgulatıp POS cihazına yönlendirilerek ödeme gerçekleştirilecek. Fiziki POS uygulaması ilk etapta İstanbul Havalimanı ve Atatürk Havalimanı'nda fazla bagaj tahsilatı için toplam 100 cihaz ile başlayacak. Uygulama ile POS cihazı arasında kurulan entegrasyon alanında ilk olma özelliğini taşıyacak