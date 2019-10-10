Ekonomi THY Eylül ayında 6,7 milyon yolcu taşıdı
İŞ DÜNYASI

THY Eylül ayında 6,7 milyon yolcu taşıdı

THY Eylül ayında 6,7 milyon yolcu taşıdı

Türk Hava Yolları (THY), Eylül ayında toplam 6,7 milyon yolcu taşırken, yüzde 82,9'luk doluluk oranına ulaştı.

Haber Merkezi DHA
Eylül ayında taşınan yolcu sayısının 6,7 milyon olduğu bildirildi.
Eylül ayında taşınan yolcu sayısının 6,7 milyon olduğu bildirildi.

THY'nin 2019 yılı Eylül ayı trafik sonuçları belli oldu. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Eylül ayında taşınan yolcu sayısının 6,7 milyon olduğu bildirildi. Dış hat doluluk oranının yüzde 82,5 olarak gerçekleştiği, iç hat uçuşların da yüzde 86,1'lik doluluk orana ulaştığı belirtilen açıklamada, dıştan dışa transfer yolcu sayısında yüzde 6,2, dıştan dışa transfer yolcular hariç, dış hat yolcu sayısında ise yüzde 5,5'lik artış gerçekleştiği kaydedildi.

Eylül ayında taşınan kargo ve posta hacmi de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 artış gösterdi. Kargodaki bu büyümeye yüzde 11,8 ile Afrika, yüzde 11,5 ile Kuzey Amerika, yüzde 11,4 ile Uzak Doğu ve yüzde 10,7 ile Avrupa'nın katkı sağladığı açıklandı.

2019 Ocak-Eylül istatistikleri

Öte yandan bu yılın Ocak-Eylül arasında ilk dokuz aylık trafik sonuçları da belli oldu. Yapılan değerlendirmelere göre, 2019 yılının ilk dokuz ayında yolcu sayısı yaklaşık 56,4 milyon olarak gerçekleşti. Toplam yolcu doluluk oranı Ocak-Eylül 2019 döneminde yüzde 81,4 olarak gerçekleşti. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 80,7 seviyesinde olurken, yurt içi yolcu doluluğu da yüzde 86,4 seviyesine ulaştı.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısında yüzde 3,9'luk artış yaşandı. 2019 yılının ilk dokuz ayında toplam taşınan kargo ve posta, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,6 artışla 1,1 milyon tona ulaştı.

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